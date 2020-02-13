Elbistan, beyaza büründü

Yağış açısından bereketli bir Şubat yaşanıyor

Şubat ayının ilk 13 günü, Elbistan’da son yılların en yağışlı dönemlerinden biri oldu. Kışın en sert geçtiği Ocak ayında beklenen kar yağışı özellikle de ilçe merkezine çok nadir düşerken, Şubat ayı ile birlikte bölge adeta kara teslim oldu. Şubat ayının ilk günlerinden itibaren bölgeyi etkisi altına alan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkisini hissettirdi. Kırsal mahallelerin ilçeyle bağlantısı şiddetli tipi nedeniyle sık sık kesildi. Şehirlerarası yollarda da birçok vatandaş saatlerce mahsur kaldı. Hafta başında -18 dereceye kadar düşen sıcaklıklar, ilçede adeta hayatı durma noktasına getirdi. Haftanın 3.günü itibariyle geri dönen kar yağışı, tüm Elbistan’da etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca da devam eden kar, ilçe merkezinde 15 santimetrenin üzerine çıktı. Yüksek ve kırsal kesimlerde ise yer yer yarım metreye ulaşan kar nedeniyle ulaşımda olumsuzluklar yaşandı. Elbistan Kaymakamlığı, ilçe genelindeki tüm okullar için tatil kararı aldı. Sadece Elbistan’da değil Afşin, Nurhak ve Ekinözü ilçelerinde de okullar tatil edildi.

Ekipler yolları açmak için çalışma yaptı

Kar yağışı nedeniyle teyakkuza geçen Karayolları 58. Şube Şefliği ekipleri, Elbistan Belediyesi ekipleri ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı. Karayolları ekipleri, şehirlerarası yolları ulaşıma açık tutmak için gece ve gün boyunca çalıştı. Elbistan Belediyesi ekipleri ise, iş makineleri ile kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de, kapanan kırsal mahalle yollarını ulaşıma yeniden açmak için büyük çaba sarf etti.

En çok çocuklar sevindi

Kar yağışına ise en çok çocuklar sevindi. Okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar, evlerinin önünde ve parklarda kartopu oynayıp kızak kayarak eğlendi. Saraybosna Parkı’nda leğen ve poşetlerle kayan çocuklar, “Karda kaymak en güzeli. Böyle kar yağmasını dört gözle bekliyorduk. Okullar da tatil oldu. Şimdi hem kızak kayıyoruz hem de kartopu oynuyoruz. Çocuklar, hep birlikte kardan adam yaparak eğlenceli dakikalar geçirdi.

-5 derecede kar banyosu yaptı

İlçeye bağlı Doğan Mahallesi’nde yaşayan Hacı Hasan Ceran isimli vatandaş, -5 derecede kar banyosu yaptı. Kar banyosunun vücut açısından birçok faydası olduğunu belirten Ceran, “Bu günlerde artan gribal enfeksiyona karşı en iyi aşılama karda yürümek ya da kar banyosu yapmak. Ben her kış bunu alışkanlık haline getirdim. Böylece hastalıklardan kurtulmuş oluyorum” dedi.

Vatandaşlar, evlerinin damını küredi

Kar yağışının ardından özellikle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların en büyük çilesi baş gösterdi. Özellikle tek katlı betonarme ve kerpiç evlerde ikamet eden vatandaşlar, damda biriken karları küreklerle temizledi. Evlerinin damı akmaması için saatlerce uğraş veren vatandaşlar, “Kar biraz fazla yağdığında evlerimizin damı akıyor. Biz de mecburen temizliyoruz. Hemen her kış mevsiminde rutin bir görev bizim için” diye konuştular.

Kar yağışı Pazar gününe kadar devam edecek

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, ilçedeki kar yağışının Pazar gününe kadar devam edeceğini öngördü. Hava tahminlerine göre, Cuma günü hava bir nebze olsun açacak ve güneş kendisini gösterecek. Cumartesi günü kar geri dönecek ve Pazar günü de etkisini sürdürecek. Yeni haftanın ilk iki gününde ise yağış beklenmiyor.





















































