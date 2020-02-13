banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Elbistan, beyaza büründü

Elbistan’da akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, ilçe genelini beyaza bürüdü. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 15 santimetreyi geçerken, yüksek kesimlerde ise yarım metreye ulaşan kar yağışı nedeniyle tüm okullar tatil edildi.

Elbistan, beyaza büründü
Balik Dunyasi Reklam
 

 

Yağış açısından bereketli bir Şubat yaşanıyor

 

Şubat ayının ilk 13 günü, Elbistan’da son yılların en yağışlı dönemlerinden biri oldu. Kışın en sert geçtiği Ocak ayında beklenen kar yağışı özellikle de ilçe merkezine çok nadir düşerken, Şubat ayı ile birlikte bölge adeta kara teslim oldu. Şubat ayının ilk günlerinden itibaren bölgeyi etkisi altına alan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkisini hissettirdi. Kırsal mahallelerin ilçeyle bağlantısı şiddetli tipi nedeniyle sık sık kesildi. Şehirlerarası yollarda da birçok vatandaş saatlerce mahsur kaldı. Hafta başında -18 dereceye kadar düşen sıcaklıklar, ilçede adeta hayatı durma noktasına getirdi. Haftanın 3.günü itibariyle geri dönen kar yağışı, tüm Elbistan’da etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca da devam eden kar, ilçe merkezinde 15 santimetrenin üzerine çıktı. Yüksek ve kırsal kesimlerde ise yer yer yarım metreye ulaşan kar nedeniyle ulaşımda olumsuzluklar yaşandı. Elbistan Kaymakamlığı, ilçe genelindeki tüm okullar için tatil kararı aldı. Sadece Elbistan’da değil Afşin, Nurhak ve Ekinözü ilçelerinde de okullar tatil edildi.

 

Ekipler yolları açmak için çalışma yaptı

 

Kar yağışı nedeniyle teyakkuza geçen Karayolları 58. Şube Şefliği ekipleri, Elbistan Belediyesi ekipleri ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı. Karayolları ekipleri, şehirlerarası yolları ulaşıma açık tutmak için gece ve gün boyunca çalıştı. Elbistan Belediyesi ekipleri ise, iş makineleri ile kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de, kapanan kırsal mahalle yollarını ulaşıma yeniden açmak için büyük çaba sarf etti.

 

En çok çocuklar sevindi

 

Kar yağışına ise en çok çocuklar sevindi. Okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar, evlerinin önünde ve parklarda kartopu oynayıp kızak kayarak eğlendi. Saraybosna Parkı’nda leğen ve poşetlerle kayan çocuklar, “Karda kaymak en güzeli. Böyle kar yağmasını dört gözle bekliyorduk. Okullar da tatil oldu. Şimdi hem kızak kayıyoruz hem de kartopu oynuyoruz. Çocuklar, hep birlikte kardan adam yaparak eğlenceli dakikalar geçirdi.

 

-5 derecede kar banyosu yaptı

 

İlçeye bağlı Doğan Mahallesi’nde yaşayan Hacı Hasan Ceran isimli vatandaş, -5 derecede kar banyosu yaptı. Kar banyosunun vücut açısından birçok faydası olduğunu belirten Ceran, “Bu günlerde artan gribal enfeksiyona karşı en iyi aşılama karda yürümek ya da kar banyosu yapmak. Ben her kış bunu alışkanlık haline getirdim. Böylece hastalıklardan kurtulmuş oluyorum” dedi.

 

Vatandaşlar, evlerinin damını küredi

 

Kar yağışının ardından özellikle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların en büyük çilesi baş gösterdi. Özellikle tek katlı betonarme ve kerpiç evlerde ikamet eden vatandaşlar, damda biriken karları küreklerle temizledi. Evlerinin damı akmaması için saatlerce uğraş veren vatandaşlar,  “Kar biraz fazla yağdığında evlerimizin damı akıyor. Biz de mecburen temizliyoruz. Hemen her kış mevsiminde rutin bir görev bizim için” diye konuştular.

 

Kar yağışı Pazar gününe kadar devam edecek

 

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, ilçedeki kar yağışının Pazar gününe kadar devam edeceğini öngördü. Hava tahminlerine göre, Cuma günü hava bir nebze olsun açacak ve güneş kendisini gösterecek. Cumartesi günü kar geri dönecek ve Pazar günü de etkisini sürdürecek. Yeni haftanın ilk iki gününde ise yağış beklenmiyor.


























 


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
ElbistanBeyazaBüründü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner129