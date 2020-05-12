Elbistan Besi OSB’nin yol haritası belirlendi

Elbistan TDİOSB’nin hayata geçmesi için yönetim kurulu ve müteşebbis heyet ile atılacak adımların görüşüldüğü toplantıya Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin temsilcileri katıldı.

Toplantıda ilk olarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerinden Mehmet Elbistan, TDİOSB’de gelinen nokta ve süreçle ilgili bilgi verdi.

Toplantının ardından değerlendirme yapan ilk isim Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan TDİOSB’nin, ilçe için büyük fırsat olduğunu dile getirdi.

Bu fırsatın, Anadolu’da çok az şehre verildiğini vurgulayan Kaymakam Demir, “Elbistan için tarihi bir günlerden birine hep birlikte şahitlik ediyoruz” diyerek, “Çok ciddiye alınması gereken bir proje. Elbistan Besi OSB’nin kuruluşu noktasında çok önemli safhaları geçtik. ÇED olumlu raporu alındıktan sonra Besi OSB ile ilgili müteşebbis heyet ve yönetim kurulu gibi organların oluşması aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Bu noktada istişarelerde bulunduk. Belli altyapı çalışmalarının adımlarını attık. Bu konudaki tekliflerimizi, bakanlığımız ve valiliğimize yapacağız.

Besi OSB, Elbistan’ımız için çok önemli bir proje. Bu projenin onaylanmasındaki desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Tarım ve Orman Bakanımıza, her aşamasında bizlere büyük destek sunan Bakanımız Sayın Mahir Ünal’a, Valiliğimize, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze, Sanayi Odamıza ve tüm ilgilere teşekkür ediyoruz. Bu fırsatı değerlendirme noktasında bizler hepimiz üzerimize düşen misyonu yerine getirme noktasında elimizden geleni yapacağız. İnşallah hakkını da vereceğiz. Elbistan’ımıza hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah önümüzdeki dönemde iyi ve güzel haberler vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Elbistan Belediye Başkanı Başkanı Mehmet Gürbüz ise, TDİSOB’nin ilçe ekonomisine ve istihdama sunacağı dev katkıya dikkati çektiği konuşmasında, “Elbistan İhtisas OSB’nin müteşebbis heyeti ve yönetim kurulu ile ilgili çalışmalar yaptık. Sayın Kaymakamımıza, Valiliğimize, Ticaret ve Sanayi Odamıza, Büyükşehir Belediyemize ve emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Elbistan, inşallah ticari alandaki gelişim süreci ile ilgili yeni bir projesini hayata geçiriyor. Bu sürecin başlangıcı 2 yıl öncesine dayanıyor. Bu sürecin tamamında milletvekillerimiz emeklerini esirgemediler. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizin belki de en büyük ihtisas OSB’sini Elbistan’a kazandırabilmek için mücadele verdiler. Başta Bakanımız Sayın Mahir Ünal olmak üzere hükümetimize ve emeği geçen tüm herkese teşekkür ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Besi OSB’nin Elbistan’a istihdam ve ekonomik katkı olarak döneceğinin altını çizen Başkan Gürbüz, “Elbistan’ın kalkınması, büyümesi, gelişmesi ve tarım ile hayvancılıkta daha iddialı olması, endüstriyel tarımsal yatırımların Elbistan’a kazandırılması adına önemli bir girişim ve adım. Şehrimize istihdam olarak dönecek. İstihdamla beraber vatandaşlarımızın beklentilerini büyük oranda karşılayacak. En az 500 yatırımcı ile başlayacak olan bir çalışma. Bundan sonraki aşamaları, İhtisas OSB’nin gelişebilirlik durumuna göre artırılabilir. Bölgemizin geleceği adına önemli bir karar. Şehrimize, bölgemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah, Elbistan’da kalkınmanın öncülüğünü yapacak bir yatırımı birlikte geliştirmiş olacağız. Kovid-19 sürecinde istihdamla ilgili ciddi sıkıntılar oluşmuştu. İhtisas OSB’nin böyle bir sürecin ardından gelişmesinin çok anlamlı olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Toplam 60 bin büyükbaş kapasiteli olacak

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası, Kahramanmaraş Valiliği ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklığında ilçeye bağlı Doğan Mahallesi’nde 4 bin dönümlük alanda kurulacak 60 bin büyükbaş hayvan kapasiteli Elbistan TDİOSB'de 20 adet 50 başlık, 70 adet 100 başlık, 70 adet 150 başlık, 88 adet 250 başlık ve 39 adet de 500 başlık olmak üzere yaklaşık 300 işletme yer alacak.

Elbistan Tarıma Dayalı Büyükbaş Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde (TDİOSB) besi işletmeleri, et kombina tesisi, biyogaz üretim tesisi, yem üretim fabrikası, deri ve sakatat ön işleme tesisi, et kombinasında oluşan boynuz, tırnak, paça ve kemiklerin bertarafı için rendering tesisi, idari binalar, sosyal ihtiyaçların karşılanması için cami, kafeterya, yemekhane, dinlenme salonu, dezenfeksiyon ünitesi, hayvan muayene ve sevk kontrol merkezi yer alacak.

Elbistan TDİOSB'nin işletmelerinde, yem fabrikası, biyogaz tesisi, atıksu arıtma tesisi, idari ve sosyal birimlerde, güvenlik gibi birimlerde toplamda 1.843 kişinin çalıştırılması planlanıyor. Kurulması planlanan 4 MW gücündeki biyogaz tesisi ile Elbistan TDİOSB'nin enerji ihtiyacının bir kısmını karşılanacak. İşletmelerin çatıları güneş enerjisi ile donatılmaya uygun olarak tesis edilerek elektrik ihtiyaçlarının büyük kısmını güneş enerjisinden üretmeleri sağlanacak. Elbistan TDİOSB’de 500 baş kesim kapasiteli et kombinası kurulacak.





