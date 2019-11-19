Elbistan Besi OSB'nin ÇED'inde son dönemeç

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulan ÇED dosyasında işletme aşamasında doğrudan çalışacak 1.843 kişinin yanı sıra dolaylı olarak da toplam 5 bin kişilik istihdam sağlaması beklenen Elbistan TDİOSB'de 20 adet 50 başlık, 70 adet 100 başlık, 70 adet 150 başlık, 88 adet 250 başlık ve 39 adet de 500 başlık olmak üzere yaklaşık 300 işletme yer alacak.

Elbistan Tarıma Dayalı İhtisas Büyükbaş Besi Organize Sanayi Bölgesi'nin (TDİOSB), 2019 yılı başında startı verilen ÇED süreci, 28 Kasım 'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek İnceleme ve Değerlendirme Toplantısı ile önemli bir aşamayı daha aşacak. Toplantıdan çıkacak olumlu kararla birlikte Kahramanmaraş Valiliği Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklığında Elbistan'a bağlı Doğan ve Evcihüyük Mahalleleri arasında kalan 4 bin dekarlık alanda kurulması planlanan Elbistan TDİOSB'nin, tüzel kişiliği ve diğer resmi prosedürlerin önü açılmış olacak.

Elbistan Tarıma Dayalı Büyükbaş Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde (TDİOSB) besi işletmeleri, et kombina tesisi, biyogaz üretim tesisi, yem üretim fabrikası, deri ve sakatat ön işleme tesisi, et kombinasında oluşan boynuz, tırnak, paça ve kemiklerin bertarafı için rendering tesisi, idari binalar, sosyal ihtiyaçların karşılanması için cami, kafeterya, yemekhane, dinlenme salonu, dezenfeksiyon ünitesi, hayvan muayene ve sevk kontrol merkezi yer alacak.

Projenin arazi hazırlığı ve inşaat döneminde yaklaşık 200 kişi istihdam edilecek. Elbistan TDİOSB'nin işletme aşamasında işletmelerde, yem fabrikası, biyogaz tesisi, atıksu arıtma tesisi, idari ve sosyal birimlerde, güvenlik gibi birimlerde toplamda 1.843 kişinin çalıştırılması planlanıyor. Kurulması planlanan 4 MW gücündeki biyogaz tesisi ile Elbistan TDİOSB'nin enerji ihtiyacının bir kısmını karşılanacak. Et kombinası ve işletmelerde yer alan acil kesim ünitelerinde oluşan deri, bağırsak, karın, paça, dalak, böbrek gibi sakatat ve derinin işlenerek güvenli ve sağlıklı bir şekilde pazara sunulacağı ön işleme tesisi kurulacak. İşletmelerde yetiştirilen besilerin beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak yem üretim fabrikası tesis edilecek ve halk arasında; sanayi yemi, fabrika yemi, karma yem diye bilinen kesif yem, silaj ve hazır yem üretilecek. Et kombinasında oluşan boynuz, tırnak, paça ve kemiklerin bertarafı için rendering tesisi kurularak kemik unu üretimi gerçekleştirilecek. İşletmelerin çatıları güneş enerjisi ile donatılmaya uygun olarak tesis edilerek işletmelerin enerjilerinin bir kısmını güneş enerjisinden üretmeleri sağlanacak.

Kahramanmaraş'taki sığır varlığı ortalamasının Avrupa Birliği ülkelerindeki sayıya ulaşmasının hedeflendiği belirtilen ÇED dosyasında, işletmelerin faaliyete başlaması ile birlikte veteriner hekim, ziraat mühendisi, çevre mühendisi, harita mühendisi, hayvan bakıcısı, muhasebeci, gıda mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi, güvenlik personeli, şoför, gıda teknikeri meslek gruplarından ve tarım işçisi, kalifiye işçilerden oluşan çalışan grubu proje kapsamında istihdam edilecek. Çalışanlar ise, mümkün olduğu ölçüde yöre halkından seçilecek.