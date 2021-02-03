Elbistan Belediyesi’nin kuracağı GES ihalesi 22 Şubat’ta

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, pazar alanının çatısına kurulacak GES’in 30 yıl işletme ömrü bulunduğunu belirterek, “Artık Elbistan Belediyesi’nin elektrik faturası diye bir gider kalemi olmayacak” dedi.

Elbistan Belediyesi, yıllık 1 milyon TL’nin üzerindeki elektrik faturasından tasarruf etmek ve enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan temin etmek için güneş enerjisi santrali (GES) projesini hayata geçiriyor. 500 KWe kurulu güce sahip olan GES, Güneşli Mahallesi’ndeki açık pazar alanının 7 bin 600 metrekarelik çatısına yapılacak. Çatı tipi GES projesinde 1530 panel kullanılarak Elbistan’ın güneşi elektrik enerjisine dönüşecek. Söz konusu ihale ise 22 Şubat’ta düzenlenecek.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, projenin yatırım maliyetini çok kısa sürede karşılayacağını söyledi.

Belediye olarak yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanma ve bütçe giderlerini azaltma gayreti içerisinde olduklarını aktaran Başkan Gürbüz, “Elbistan’ımızın güneş enerjisi potansiyeli çok yüksek. Ülke ortalamasının da üzerinde bir potansiyelimiz var. Biz de bu potansiyeli en verimli şekilde kullanmak ve belediyemizi elektrik faturası ödeme yükünden kurtarmak adına bu projeyi hazırlamıştık. Pazar alanında projelendirdiğimiz GES, 500 KWe gücüne sahip olacak. İhtiyaç duyduğumuz elektriğin tamamını buradan sağlayacağız. Yaklaşık 30 yıllık bir işletme ömrü bulunan GES ile bütçemizden tek kuruş harcamadan enerji ihtiyacımızı karşılamış olacağız” dedi.

GES projesinin 90 günde kurulumunun tamamlanmasını beklediklerinin bilgisini veren Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “22 Şubat’ta yapacağımız ihalenin ardından tesisin kurulumunu 90 günde tamamlanmasını planlıyoruz. Gerekli yasal prosedürleri de kısa sürede bitirerek kendi elektriğimizi kendimiz üretmeye başlayacağız. Elbistan, enerjinin başkenti. Özellikle yenilenebilir enerji olmak üzere bundan sonrada yatırım ve projelerimize devam edeceğiz. Elbistan’ın enerjisini, kentimiz için kullanacağız” ifadelerini kullandı.





