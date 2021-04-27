Elbistan Belediyesi’nin GES yatırımına devlet teşviki

Elbistan Belediyesi’nin açık pazar alanına kuracağı güneş enerjisi santrali (GES) projesine devlet teşviki verildi. Teşvik belgesi kapsamında söz konusu tesis için KDV istisnası uygulanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, Mart dönemi yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Mart ayında 19 milyar 755 milyon liralık sabit yatırım öngören 1256 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Buna göre, geçen ay 1256 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 19 milyar 755 milyon 171 bin 380 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 30 bin 307 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Bu dönemde 265 firma yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi alırken, belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 2 milyar 610 milyon 626 bin 251 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı 9 bin 527 olarak gerçekleşti.

Elbistan’da 2 yatırım devlet teşviki belgesi aldı. Bunlardan biri Elbistan Belediyesi’nin açık pazar alanının çatısına kuracağı güneş enerjisi santrali oldu. Güneş enerjisi santrali ile Elbistan Belediyesi, yıllık 1 milyon TL’nin üzerindeki elektrik faturasından tasarruf edecek. 500 KWe kurulu güce sahip olan GES, açık pazar alanının 7 bin 600 metrekarelik çatısına yapılacak. Çatı tipi GES projesinde 1530 panel kullanılarak Elbistan’ın güneşi elektrik enerjisine dönüşecek.

Elbistan’da teşvik belgesi düzenlenen diğer yatırım ise mermer sektöründe yer aldı. Bölgesel-öncelikli yatırım olarak değerlendirilen 15 milyon TL bütçeli projeye 7 yıl boyunca sigorta primi işveren hissesi, yüzde 80 vergi indirimi, yüzde 40 YKO, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve faiz desteği verilecek. Proje kapsamında yılda 3 bin 600 metreküp blok mermer üretilecek ve 15 kişi istihdam edilecek.