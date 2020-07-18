Elbistan Belediyesi’nin ‘Açık Hava Sineması’na büyük ilgi

Elbistan Belediyesi’nin ‘Yaz Sineması Günleri’ adı altında başlattığı bu etkinlik, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak düzenlendi. Yaz Sineması Günleri’nin ilk filmi, Çağ açıp çağ kapatan, Peygamber övgüsüne mazhar olmuş Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u feth edişini anlatan ‘Fetih 1453’oldu.



Aileleriyle birlikte açık hava sinemasında film izleme şansı bulan vatandaşlara ilk olarak Elbistan Belediyesi ekiplerince maske dağıtımı yapıldı. Daha sonra dezenfektan kullandırılan ailelerin ateş ölçer ile ateşleri ölçülerek alana alındı. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince sık sık denetlenerek sosyal mesafe kuralları hatırlatıldı.

Osmanlı şerbeti ikram edilen izleyiciler, “Nostaljik bir ortam oluşturularak eski günleri yâd etmemize vesile olan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e teşekkür ederiz” ifadelerini kullandılar.

















