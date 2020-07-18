banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Elbistan Belediyesi’nin ‘Açık Hava Sineması’na büyük ilgi

Elbistan Belediyesince Ceyhan Nehri Rekreasyon projesi kapsamında oluşturulan yapay adada, açık hava sineması gösterimlerine başlandı. Aylardır evde oturmaktan bunalan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralları içinde film seyredip ailecek güzel bir akşam geçirdi.

Elbistan Belediyesi’nin ‘Açık Hava Sineması’na büyük ilgi
banner17
banner43
 Elbistan Belediyesi’nin ‘Yaz Sineması Günleri’ adı altında başlattığı bu etkinlik, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak düzenlendi. Yaz Sineması Günleri’nin ilk filmi, Çağ açıp çağ kapatan, Peygamber övgüsüne mazhar olmuş Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u feth edişini anlatan ‘Fetih 1453’oldu.
Aileleriyle birlikte açık hava sinemasında film izleme şansı bulan vatandaşlara ilk olarak Elbistan Belediyesi ekiplerince maske dağıtımı yapıldı. Daha sonra dezenfektan kullandırılan ailelerin ateş ölçer ile ateşleri ölçülerek alana alındı. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince sık sık denetlenerek sosyal mesafe kuralları hatırlatıldı.

Osmanlı şerbeti ikram edilen izleyiciler, “Nostaljik bir ortam oluşturularak eski günleri yâd etmemize vesile olan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e teşekkür ederiz” ifadelerini kullandılar.










Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Elbistan Belediyesi’nin ‘Açık Hava Sineması’na Büyük Ilgi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Mehmet 3 hafta önce

Is yok nasıl olsa.Gencligi bitirmek için herşey yapiliyor

Cevapla
Beğenmedim! (2)
Avatar
Kariban 3 hafta önce

Hayırlı olsun elbistan istabulun secmeninn bile erişemediği bir hizmete kavuştuz acık hava sinaması
Daha bir kaldırım taşı komadığı
O kadar mah varken siz sinamanızı
Seyredin iyi seyirler

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
vatandaş 3 hafta önce

Vay be milletin keyfi yerinden sinama kaldi insaf edin önce genclere iş verin

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
Vatandaş 3 hafta önce

Başka hangi günler var başlamadan yazsanız giderdik

Cevapla
Beğenmedim! (4)
Avatar
VELİ 2 hafta önce

BÜYÜK İLGİYE BAK BENDE AKIN AKIN INSAN VAR ZANNETTİM HABER BAŞLIĞINA BAK GELENE BAK 10 KİŞİ

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Vatandaş 2 hafta önce

Bir kaldırım taşı koymadığını söyleyen vatandaş. Size hiç kimse yaranamaz. O yürüyüş parkı Olsun Pınarbaşı olsun çalışmaları çok güzel gidiyor. Hiçbir şey değilse ceyhan parkının ön tarafındaki gençlik parkı çalışmasından haberin yok sanırım. Nankörsünüz. Size ağzıyla kuş tutsa belediye başkanları yine de kıymet bilmezsiniz, görmezden gelirsiniz yapılanları. Sonuna kadar arkasındayız belediyemizin.

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
Vatandaş 3 hafta önce

Helal olsun başkanımıza hakkı ödenemez güzel yatırımlar yapıyor vede elbistanı güzelleştiriyor

Cevapla
Beğenmedim! (6)
Avatar
Mustafadavďav 2 hafta önce

Gercekten cok guzelolmus baskani ve emegi gecenlerden Allah razi olsun aksam bende oradaydim cok kalabalikdiinsanlarhep ic ice sosyal mesafe ve maske yoktu tetbir alinmassa vaka sayisi artabilir ilgililere duyurulur saygilarimla

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar