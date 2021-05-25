Elbistan Belediyesi’ni fatura yükünden kurtaracak GES’in kurulumuna başlandı

Açık pazar alanının çatısında kurulan GES projesini değerlendiren Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “kendi kendine yeten belediye vizyonuna yakışacak bir tesisi hayata geçirdik” dedi.

Elbistan Belediyesi’nin açık pazar alanının çatısına kuracağı güneş enerjisi santralinin (GES) yapımına başlandı. 500 KWe kurulu güce sahip olan GES, açık pazar alanının 7 bin 600 metrekarelik çatısına yapılacak. Çatı tipi GES projesinde kullanılacak 1530 panelin kurulumu ise alanında uzman ekiplerce yapılıyor. Çalışmaların kısa bir süre içinde tamamlanması bekleniyor.

Elbistan Belediyesi’ni yıllık 1 milyon liranın üzerindeki elektrik faturası yükünden kurtaracak ve önemli bir tasarrufu sağlayacak GES projesindeki çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, sistemin 3 yılda kendisini amorti edeceğini söyledi.

Elbistan Belediyesi’nin giderleri arasında ‘elektrik faturası’ kaleminin tarihe karışacağını vurgulayan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, şöyle konuştu:

“Böylesi önemli bir enerji tesisini hizmete almanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Belediyemizin ihtiyaç duyduğu tüm elektrik giderlerini bu GES projesi ile karşılamış olacağız. Yürütülen bu proje ile sokak aydınlatmalarından rekreasyon alanlarına kamu ortak alanlarından belediye hizmet alanlarına varıncaya kadar giderini belediyemizin karşılaşmış olduğu fatura giderleri GES projemiz aracılığıyla karşılanmış olacak. Projenin kendisini 3 yılda amorti etmesi bekleniyor.”

GES kurulumunun 1 hafta içerisinde tamamlanacağını bildiren Başkan Gürbüz, “Yıllık yaklaşık 1 milyon civarında bir getirisi olan proje. 500 KW’lık enerji sağlayacak. Yaklaşık 10 bin metrekarelik bir alanda yürütmeye çalıştığımız projeyi inşallah 1 hafta içerisinde tamamlayacağız ve şehrimizin hizmetine sunacağız. Burada daha önce ödemiş olduğumuz faturaların üzerine herhangi bir kaynak koymayacağız. Proje kendi kendini amorti etmiş olacak. Yaklaşık 17 yılda Elbistan’ımıza, Elbistan Belediye’mize gelir sağlamış olacağız. Üreten, kalkınan, gelişen bir Elbistan için şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.