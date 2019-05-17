Elbistan Belediyesi’ne Selçuklu ve Oğuz boyu motifli yeni logo

Elbistan Belediyesi uzun zamandır kullandığı logosunu değiştirdi. Ulu Cami, Şar Dağı ve termik santral siluetinin kullanıldığı eski logoyu meclis kararıyla değiştiren belediye, bundan sonra Selçuklu kültür ve sanatının temel figürlerinden biri olan sekiz köşeli yıldızın olduğu, geniş ve bereketli toprakları simgeleyen Oğuz boyu Bayat Tamgasının olduğu ve kırmızı renklerinin hâkim olduğu yeni logoyu kullanacak.

Elbistan Belediyesi yeni logosunun kullanımına cuma günü yapılan meclis toplantısından sonra başlandı. Komisyon tarafından da incelenen yeni logo, 100 ayrı çalışmanın içinden seçildi. Elbistan’ı en iyi şekilde simgeleyecek çalışma üzerinde karar kılınarak meclis gündemine geldi. Logo çalışması sırasında Elbistan’ın tarihi, kültürü, doğal özellikleri gibi öğeler dikkate alındı. Elbistan’ın en iyi algılanmasını sağlayan unsurlardan biri haline gelen Selçuklu ve Dulkadiroğlu Beyliği Sembollerinin ön plana çıkarıldığı yeni logoda, renk seçimine de dikkat edildi. Bereket, verim, sağlamlık, güvenilirlik, rahatlık, dayanıklılık, basitlik ve dostluk gibi kavramları sembolize etmenin yanı sıra, Açık fikirliği, yardımseverliği, heyecan, yenilik, hareket, değişim ve dönüşümü simgeleyen kırmızı seçildi.

'Kadim Şehir' ifadesinin de kendini bulduğu Elbistan Belediyesi'nin logosunda Dulkadiroğlu Beyliğine ait bir simge de yer aldı. Elbistan Belediyesi'nin yeni logosu rakipleri arasından elenerek son haliyle meclis toplantısının gündemine getirildi. Meclis üyelerine en ince ayrıntısına kadar anlatılan yeni logo oy birliği ile kabul edildi. Artık resmi ve resmi olmayan bütün yazışmalarda, flama, pankart, tabela, afiş gibi görsel unsurların yanında, yeni logonun kullanılacağı bildirildi.



