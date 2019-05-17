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Elbistan Belediyesi’ne Selçuklu ve Oğuz boyu motifli yeni logo

Elbistan Belediyesi uzun zamandır kullandığı logosunu değiştirdi.

Elbistan Belediyesi’ne Selçuklu ve Oğuz boyu motifli yeni logo
 

Elbistan Belediyesi uzun zamandır kullandığı logosunu değiştirdi. Ulu Cami, Şar Dağı ve termik santral siluetinin kullanıldığı eski logoyu meclis kararıyla değiştiren belediye, bundan sonra Selçuklu kültür ve sanatının temel figürlerinden biri olan sekiz köşeli yıldızın olduğu, geniş ve bereketli toprakları simgeleyen Oğuz boyu Bayat Tamgasının olduğu ve kırmızı renklerinin hâkim olduğu yeni logoyu kullanacak.

Elbistan Belediyesi yeni logosunun kullanımına cuma günü yapılan meclis toplantısından sonra başlandı. Komisyon tarafından da incelenen yeni logo, 100 ayrı çalışmanın içinden seçildi. Elbistan’ı en iyi şekilde simgeleyecek çalışma üzerinde karar kılınarak meclis gündemine geldi. Logo çalışması sırasında Elbistan’ın tarihi, kültürü, doğal özellikleri gibi öğeler dikkate alındı. Elbistan’ın en iyi algılanmasını sağlayan unsurlardan biri haline gelen Selçuklu ve Dulkadiroğlu Beyliği Sembollerinin ön plana çıkarıldığı yeni logoda, renk seçimine de dikkat edildi. Bereket, verim, sağlamlık, güvenilirlik, rahatlık, dayanıklılık, basitlik ve dostluk gibi kavramları sembolize etmenin yanı sıra, Açık fikirliği, yardımseverliği, heyecan, yenilik, hareket, değişim ve dönüşümü simgeleyen kırmızı seçildi.

'Kadim Şehir' ifadesinin de kendini bulduğu Elbistan Belediyesi'nin logosunda Dulkadiroğlu Beyliğine ait bir simge de yer aldı. Elbistan Belediyesi'nin yeni logosu rakipleri arasından elenerek son haliyle meclis toplantısının gündemine getirildi. Meclis üyelerine en ince ayrıntısına kadar anlatılan yeni logo oy birliği ile kabul edildi. Artık resmi ve resmi olmayan bütün yazışmalarda, flama, pankart, tabela, afiş gibi görsel unsurların yanında, yeni logonun kullanılacağı bildirildi.

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Elbistanlı 4 gün önce

bu logo özgün bi çalışma değildir '' karesi belediyesi'' logosuna bakın anlarsınız kopyala yapıştır keşke özgün bir çalışma yapsalarmış

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elbistan 4 gün önce

1-logo dediğin basit ve akılda kalıcı olur
2- arap alfabesindeki vav harfinin logoda işi ne biz arapmıyız?
3- logo seçiminde keşke halkada sorulsaydı ankey yapılsaydı halk seçseydi
4-ellbistan halkının logoyu begenip begenmediğine dair anket yapılsın sonuçları görelim

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Misafir Avatar
Müneccim 1 gün önce @elbistan

İnanamıyorum harika!! bir logo,baktığınızda hemen aklınıza Elbistan geliyor.Bu logoyu Elbistan için düşünen dehayı! kutluyorum.

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Hasan 4 gün önce

Millet aç, Belediye borç batağında ama tek derdimiz belediye logosu

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Vatandas 4 gün önce

Belediyemizin ve memelektimizin tek eksigide buydu soylenecek coksey varda yapacak bsy yok

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thıs ıs emmınız 4 gün önce

selcuklu motiflerinin kullanılması guzel ama mevcut logo uzerine bunlar eklense daha güzel olurdu begenmedim

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vatandaş 4 gün önce

Elbistsnda avşar boyuda beğdillide gayet çok.

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KEREM 3 gün önce

Kırmızı renk kullandınız diye, artık diğer seçim de garanti Başkan.Logodan çok devlet bayrağına benzemiş.Elbistan halkı adına verilen kararlarda daha yaratıcı çözümler üretmelisiniz dayatıcı olmamalı.Less is more sayın Başkan Sade bir logo yeterdi.

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Cengizhan 4 gün önce

Hayırlı olsun, Elbistan’ın Oğuz’ların bayat boyundan geldiğinin ifade edilmesi adına güzel bir nişane olmuş, düşünüp emeği geçenlerden Allah razı olsun

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