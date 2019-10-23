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Elbistan Belediyesi’ne kentsel dönüşüm için 366 dönüm arsa tahsisi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elbistan genelinde yapılması planlanan kentsel dönüşüm projelerinde rezerv yapı alanı olarak kullanılmak üzere Karaelbistan Mahallesi’nde Elbistan Belediyesi’ne tahsis edilecek 366 dönümlük arsaya 1000 adet konut yapılacağını söyledi.

Elbistan Belediyesi’ne kentsel dönüşüm için 366 dönüm arsa tahsisi

Bakan Kurum, Elbistan’ın tarihi ve kültürel yapısını ortaya çıkaracak proje için de Elbistan Belediyesi’ne 3 milyon lirası hibe olmak üzere 6 milyon lira kredi aktarıldığının bilgisini verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elbistan’daki kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin net açıklamalarda bulundu. İlçedeki kentsel dönüşüm projelerinde rezerv konut alanı olarak Karaelbistan Mahallesi’ni işaret eden Bakan Kurum, buradaki projenin 366 bin metrekare alanı kapsayacağını belirtti.

Elbistan Belediyesi’ne tahsis edilecek bu alana, 1000 adet konut inşa edileceğini söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Kentsel dönüşümü ve bu dönüşümün finanse edilebilmesi ile rezerv konut üretilebilmesi amacıyla 366 bin metrekare arsayı rezerv alan olarak Elbistan Belediyemize tahsis edeceğiz. Buraya bin adet rezerv konut üretmek suretiyle dönüşüm sürecini gerçekleştireceğiz” dedi.

ÇEKÜL Vakfı ve Elbistan Belediyesi tarafından sürdürülen Ceyhan Nehri ile ilçenin tarihi kent merkezini yeniden ayağa kaldıracak proje için de destek verdiklerini kaydeden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Elbistan’ın tarihi kent merkezini gün yüzüne çıkarmak amacıyla orada eski şehri canlandıracak yine o Ceyhan Nehrinin güzergâhı dâhil tüm iyileştirmelerinin yapılacağı proje içinde 3 milyon TL’si hibe olmak üzere 6 milyon TL’lik krediyi Elbistan Belediyemize aktardık. Tüm ilçelerimizin hem millet bahçesi hem çevre düzenlemesi hem o tarihimizi gün yüzüne çıkaracak projeleri içinde talep ettikleri temizlik araçları noktasındaki projelere hem teknik hem de maddi destek vermek suretiyle Kahramanmaraş’ımızı inşallah 2023 yılına geldiğinde marka şehir yapacak projelerin adımlarını atıyoruz” ifadelerini kullandı.






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