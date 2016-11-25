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Elbistan Belediyesi’ne asfalt teşekkürü

Elbistan Şeker Fabrikası Müdür Ahmet Büyük ve Şeker-İş Sendikası Elbistan Şube Başkanı Mehmet Kılıç ile Izgın Mahalle Muhtarı Cuma Çolak ve Demircilik Mahalle Muhtarı Halil Ocak, yapılan asfalt çalışmalarından dolayı Elbistan Belediyesi’ne teşekkür ettiler.

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Elbistan Belediyesi’ne asfalt teşekkürü

Elbistan Şeker Fabrikası Müdür Ahmet Büyük ve Şeker-İş Sendikası Elbistan Şube Başkanı Mehmet Kılıç ile Izgın Mahalle Muhtarı Cuma Çolak ve Demircilik Mahalle Muhtarı Halil Ocak, yapılan asfalt çalışmalarından dolayı Elbistan Belediyesi’ne teşekkür ettiler.

Elbistan Belediyesi’nce Şeker Fabrikasının Pınarbaşı girişine yapılan yol çalışması nedeniyle Belediye Başkan Yardımcısı Kahraman Koç’u makamında ziyaret eden Şeker Fabrikası Müdürü Ahmet Büyük, teşekkür etti.

Elbistan Şeker Fabrikası Müdür Ahmet Büyük, ziyarette yapığı açıklamada, “Şeker Fabrikamızın Pınarbaşı nizamiyesinden giren ve lojmanlara kadar devam eden yolumuz, Elbistan Belediyemiz tarafından asfaltlandı. Çalışma öncesi yollarımızda ciddi anlamda çukurlar vardı. Sağ olsun Belediye Başkanımız Sayın Durmuş Küçük, bu konuda bize çok yardımcı oldu. Kendileri ile görüştükten hemen sonra ekibi yönlendirerek asfalt çalışmasını başlattı. Ben buradan Sayın Belediye Başkanımız Durmuş Küçük’e ve Belediye personeline çok teşekkür ederim” dedi.

            Yapılan asfalt çalışmalarından dolayı bir teşekkür de Izgın Mahalle Muhtarı Cuma Çolak’tan geldi. Izgın Mahalle Muhtarı Cuma Çolak, “Mahallemizin alt kısmında bulunan ve 100 yıllık bir geçmişe sahip olan bu yol, Belediye Başkanımız Sayın Durmuş Küçük’ün sayesinde ilk bakım ve onarımını gördü. Başkanımız bu yolun yapılacağına dair bize söz vermişti ve sözünü de tuttu. Daha önce bu yolumuz çok kötü ve çamur içerisindeydi araçlar dahi geçemiyordu. İlk olarak yolumuza toprak yerleştirerek çukurları yok ettik. Daha sonra füller dökülerek toz ve çamurdan kurtulduk. Ben bu çalışmalardan dolayı, mahallemiz ve şahsım adına başta Belediye Başkanımız Sayın Durmuş Küçük olmak üzere Elbistan Belediyesi’ne çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

            Demircilik Mahalle Muhtarı Halil Ocak ise, mahalle içindeki yolların Elbistan Belediyesi tarafından asfaltlandığını belirterek, “Elbistan belediyesi, mahalle içindeki yollarımızı sıcak asfalt ile kapladı. Yapılan çalışmalar sonucunda yaklaşık 4 kilometrelik yolumuz sıcak asfalt ile kaplandı. Diğer yandan ana cadde üzerinde kaldırım taşları boyandı, yollarda çizgi çalışması yapıldı. Yapılan çalışmalardan dolayı Elbistan Belediye Başkanı sayın Durmuş Küçük ve ekibine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Şeker Fabrikası Müdürü Ahmet Büyük teşekkür ziyaretinde bulundu


Demircilik Mahalle Muhtarı Halil Ocak teşekkür etti


Izgın Mahalle Muhtarı Cuma Çolak teşekkür etti

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İBRAHİM ÜSTÜN 4 hafta önce

BENDE TEŞEKKÜR ETMEK İÇİN BEKLİYORUM AMA BİR TÜRLÜ TEŞEKKÜR BEKLEMİYOR BELEDİYE NEDENSE NEDENMİ ELBİSTANIN BİR CENNET SOKAGI VAR BİR TÜRLÜ YAPILMIYOR.HER ZAMAN YORUM YAZIYORUM OKUYANDA YOK OKUMASINI BİLENDE.....GENEDE TLF 05424141676

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mahmut korkmaz 4 hafta önce

Fabrika md. Mah. Muhtarları teşekkür için başkanlığa sıraya girmişler. Belediyenin görev ve yetkileri dışındaki bir iş midir ki altında maruz bırakılıyor. Arabaların düşüşte çıkamadığı bakımsız sok. Sayısını kimse dile getirmiyor. Bunlara ne demeli.

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