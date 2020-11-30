Elbistan Belediyesi’nden yapılandırma uyarısı

Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, belediyeye borcu olan vatandaşlara borçlarını yapılandırmaları için çağrıda bulunuldu.

Elbistan Belediyesinden yapılan açıklamada, peşin ödemelerde gecikme faizinin silineceği, ayrıca 18 takside kadar taksit yapılacağı hatırlatıldı.

Açıklamanın devamında “Belediyemize ait her türlü borçları yapılandırma işlemleriniz için 31 Aralık 2020 tarihine kadar https://ebelediye.elbistan.bel.tr’den e-devlet şifresi ile giriş yaparak yapılandırma menüsünden veya belediyemize gelerek başvurmanız gerekmektedir. Peşin ödemelerde borçların gecikme ceza ve faizleri silinecek, bunun yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplama yapılacak ve yapılan Yİ-ÜFE hesaplaması üzerinden yüzde 90 indirim uygulanacaktır. Ayrıca 6, 9, 12 ve 18 taksitle borçlarınızı yapılandırabilirsiniz. Pandemi sürecinde sağlığınızı riske atmadan Temizlik-Maske-Mesafe kurallarına riayet ederek yapılandırma işleminizi son güne bırakmadan yaptırmanız önemle rica olunur” denildi.