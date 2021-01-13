Elbistan Belediyesi’nden whatsapp çözüm hattı uyarısı

Elbistan Belediyesi, vatandaşların belediyeye daha kolay ulaşması, talep ve isteklerini daha hızlı iletebilmesi için 24 Nisan 2019 tarihinde hizmete açtığı whatsapp çözüm hattı üzerinde güncelleme yapacak.

Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Halkımız ile iç içe olmaya, onların sorunlarını ve bizden beklentilerini her zaman dinlemek, vatandaşlarımızdan gelecek görsel-yazılı her türlü talep veya şikâyete çok hızlı bir şekilde çözüm getirebilmek amacı ile hizmete açtığımız whatsapp çözüm hattında güncelleme yapılmaktadır. Bu güncelleme ile vatandaşlarımıza daha hızlı ve kaliteli hizmet vermeyi amaçlıyoruz. 0552 464 46 46 numaralı whatsapp çözüm hattımız bu çalışmalar nedeniyle 19 Ocak 2021 tarihine kadar hizmet veremeyecektir. Vatandaşlarımız bu süre zarfında talep, istek ve şikâyetlerini 0546 415 10 00 numara üzerinden bizlere iletebilirler” ifadelerine yer verildi.