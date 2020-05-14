Elbistan Belediyesi’nden vergi uyarısı

Elbistan Belediyesi, 2020 yılına ilişkin emlak vergisi, ilan reklam ve çevre temizlik vergisinin ilk taksit ödeme süresinin 31 Mayıs 2020 tarihinde sona ereceğini belirterek mükellefleri uyardı.

Vatandaşların cezalı duruma düşmemeleri için 2020 yılına ilişkin emlak vergisi, ilan reklam ve çevre temizlik vergisi ödemelerini zamanında yapmaları çağrısında bulunan Elbistan Belediyesi yetkilileri, pandemi nedeniyle ödemelerin internet üzerinden de yapıldığı hatırlatıldı.

Elbistan Belediyesi tarafından yapılan açıklamada “Türkiye sınırları içinde bulunan bina ve arsalar 1319 sayılı Kanun hükümlerine göre emlak vergisine tabi tutulmaktadır. Emlak vergisi senede iki eşit taksitte ödeniyor. Emlak vergisinin birinci taksit ödemeleri mart, nisan ve mayıs aylarında ödenmekte olup, son ödeme tarihi 31 Mayıs 2020 tarihidir. Çevre temizlik vergisi de, belediyelerin sunduğu çevre temizlik hizmetleri için konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan yapılardan alınmaktadır. Meskenlerin çevre temizlik vergisi su faturalarına yansıtılırken, iş yerlerinin vergisi de emlak vergisi gibi yılda iki eşit taksitle ödeniyor. Bu kapsamda iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan yapılar için belediyeye çevre temizlik vergisi ödemesi yapılması gerekiyor. Mükelleflerin mağdur olmamaları ve cezalı duruma düşmemeleri için vergilerini 31 Mayıs 2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödemeleri gerekmektedir.

İnternet üzerinden de ödeme yapılabilir

Pandemi nedeniyle veznelerimizde her türlü önlem alınmış olup vatandaşlarımızın sosyal mesafe kurallarına dikkat etmelerini rica ediyoruz. Mükelleflerimiz ödemelerini nakit ve kredi kartı ile ödeyebilecekleri gibi, Belediye ye gelmeden ödeme yapmak isteyen vatandaşlarımız ise www.elbistan.bel.tr sitemizin E-Belediye modülü ile internet üzerinden de ödeme yapabilirler” denildi.