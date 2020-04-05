Elbistan Belediyesi’nden vatandaşlara 10 bin ücretsiz maske

Elbistan Belediyesi zabıta ekipleri, Şehit Mehmet İnan Parkı yanında kurulan halk pazarına alışveriş için gelen vatandaşlar ve esnaflara koronavirüse karşı ücretsiz maske dağıttı.

Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Şehit Mehmet İnan Parkı yanında kurulan pazar yerinde esnaf ve vatandaşları yeni alınan tedbirler hakkında bilgilendirip kurallar konusunda uyardı. Pazarcı esnafının, tezgahlar arasındaki minimum mesafe kuralına uyup uymadıkları ve gelen müşteri sayısını da kontrol eden ekipler, koronavirüse karşı alınan tedbirlerin önemine değindi. Pazara girişte ellerine dezenfekte sıkılan vatandaşlara ve esnaflara maske dağıtıldı.

Konuyla ilgili olarak Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde maske takılmasının büyük önem arz ettiğine değinildi.

Elbistan Belediyesi olarak, özellikle pazar yerlerindeki esnaf ve vatandaşlara dağıtılmak üzere 10 bin adet maske temin edildiğin altı çizilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Market ve pazarlarda maske takma zorunluluğunun getirilmesinin akabinde Elbistan Belediyesi olarak 10 bin adet maske temin edilmiştir. Söz konusu maskelerin dağıtımına bugün itibariyle başlanmıştır. Maske dağıtımı, Pazartesi günü açık pazar alanında da sürecektir. Zabıta ekiplerimiz, ücretsiz maske dağıtımı yanında pazar tezgahlarının arasındaki mesafe kuralı ve alınacak kişi sayısı konusunda da uyarılmıştır. Elbistan Belediyesi olarak, en öncelikli gündemimiz halk sağlığının korunmasıdır. Koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gerek devletimizin gerekse de İl Hıfzıssıhha Meclisi’nin aldığı kararlar ve tedbirlere ek olarak önlemlerimiz hassas şekilde devam etmektedir. Bu noktada vatandaşlarımıza evde kalmaları gerekliliğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Lütfen mecbur olmadıktan sonra evden çıkmayın sağlıklı kalın.”

Elbistan Belediyesi’nin dağıttığı maskeleri alan vatandaşlar ve esnaflar da bu çalışmadan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.







