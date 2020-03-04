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Elbistan Belediyesi’nden üniversite adaylarına deneme sınavı

Elbistan Belediyesi, ilçemizde üniversite sınavına hazırlanan 12’nci sınıf öğrencilerine zorlu maraton öncesi prova niteliği taşıyan bir deneme sınavı düzenledi.

Elbistan Belediyesi’nden üniversite adaylarına deneme sınavı
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Şehrin her sorununu kendine dert edinerek 7’den 77’ye her bireyin talep ve önerilerini dikkate alan bir yönetim anlayışı sergileyen Elbistan Belediyesi, üniversite adayı öğrencilerini de unutmadı. Elbistan Belediyesi, ilçedeki lise 12.sınıf öğrencilerine yönelik olarak deneme sınavı düzenledi.

Elbistan Belediyesi’nden konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, öğrencilerin sınav öncesi kendilerini ve bilgilerini test etmesine yardımcı olmak istendiği belirtildi. Açıklamada, “Eğitimin her zaman yanında olan belediyemiz, bir kez daha öğrencileri unutmadı. Bu kapsamda, ilçe milli eğitim müdürlüğü ortaklığında üniversite sınavına girecek adaylar için ücretsiz deneme sınavı düzenledi. Belediyemiz tarafından düzenlenen Temel Yeterlilik Testi (TYT) deneme sınavına, 12’nci sınıf öğrencileri katıldı.

Buradaki amacımız üniversiteye hazırlanan aday öğrencilerimizin bilgilerini test etmesi, zamanla ve heyecanlarıyla yarışabilmelerini sağlamaktır. İnşallah yılsonu gerçekleşecek olan üniversite sınavında tüm öğrencilerimiz hayallerine yönelik ilk adımı atacaklar. Sizlerden beklentimiz motivasyonunuzu kaybetmeyin. Elbistan Belediyesi olarak sizlerin her zaman yanınızdayız” denildi.

Üniversite adayları için hazırlanan eğitim setlerinin de dağıtımına önümüzdeki günlerde başlanacağı kaydedilen açıklamada, “Ayrıca önümüzdeki günlerde Yüksek Öğretim Kurumlarına Geçiş Sınavına hazırlanan öğrencilerimize destek olmak adına ücretsiz eğitim seti dağıtılacaktır. Bu setlerin içerisinde tüm derslerin yer aldığı konu anlatım ve soru bankası olacak. Hazırladığımız eğitim setleri ilçe milli müdürlüğü kanalı ile okullarda eğitim gören öğrencilerimize gönderilecektir” ifadeleri kullanıldı.

 





 


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