Elbistan Belediyesi’nden üniversite adaylarına büyük destek

Başkan Gürbüz, “Gönüllerindeki üniversiteye yerleşme hayali kuran gençlerimiz için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz” dedi.

20-21 Haziran 2020 tarihinde yapılacak olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek olan öğrencilere destek olmak için çalışma başlatan Başkan Mehmet Gürbüz, öğrencilere ücretsiz eğitim seti dağıtılacağı müjdesini verdi.

Sınav öncesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında deneme sınavı da yapılacağını belirten Başkan Gürbüz, açıklamasının devamında, “Belediyemizce Yükseköğretim Kurumlarına Geçiş Sınavına hazırlanan öğrencilerimize destek olmak adına ücretsiz eğitim seti dağıtılacaktır. Bu setlerin içerisinde tüm derslerin yer aldığı konu anlatım ve soru bankası olacak. Hazırladığımız eğitim setleri ilçe milli müdürlüğü kanalı ile okullarda eğitim gören öğrencilerimize gönderilecektir. Ayrıca sınav öncesi yine ilçe milli eğitim müdürlüğü ortaklığında öğrencilerimiz için deneme sınavı yapılacaktır. Deneme sınavıyla da üniversiteye hazırlanan aday öğrencilerimizin bilgilerini test etmesi, zamanla ve heyecanlarıyla yarışabilmelerini sağlamış olacağız” dedi.

Açıklamasının devamında üniversite adaylarına seslenen Başkan Gürbüz, “Sınava hazırlanan tüm gençlerimizin hayallerindeki, gönüllerindeki üniversitelere yerleşmelerini umut ediyoruz. Sizlerden beklentimiz motivasyonunuzu kaybetmeyin. Elbistan Belediyesi olarak sizlerin her zaman yanınızdayız yeter ki gençlerimiz okuyup devletimizin önemli makamlarında yer alsın. Bugün kendi hayallerinizden vazgeçerseniz kendinizden vazgeçmiş olursunuz. Sizlere olan inancımız ve güvenimiz tamdır. Kitabın kokusu sizi çalışma masasına itmeli. Motivasyonunuzu her zaman yüksek tutun, çok çalışın, azminizi hiçbir zaman bırakmayın. Hangi mesleği seçerseniz seçin en iyi olmak için çalışın, Elbistan’a bir iz bırakın bunu başaracağınıza inancım tamdır” ifadelerine yer verdi.

En büyük amaçlarının, gençlerin geleceğe güvenle bakabilmesi olduğunun da altını çizen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistanlı gençlerin eğitim konusundaki bilinç düzeyinin yüksekliğine işaret etti.

Gençlerimizi hem çalışmaya hem de kendi geleceklerini çizmeye hazır olarak görüyorum. Onlar bizim umudumuz ve geleceğimiz. Bundan sonraki duruşunuzu, mücadelenizi, yaşayışınızı buna göre belirleyin. Üniversite, geleceğimizi şekillendirmede son derece önemlidir ama her şey demek de değildir. Asıl önemli olan güçlü bir insan olabilmek. Gençlerimizden en büyük beklentimiz çalışarak, azmederek ülkenin geleceğinde söz sahibi olmalarıdır. Bizler, sizlerin geleceğe güvenle bakabilmesi için bütün imkanları seferber edeceğiz. Tüm genç kardeşlerime şimdiden başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.