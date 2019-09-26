Elbistan Belediyesi’nden ulaşıma nefes aldıracak yeni mastır plan

Alanında uzman bir ekibin hazırladığı plan, ilçede ulaşım noktasında tespit edilen sorunlu 13 ana başlığı ortadan kaldırmayı; konforlu ve kesintisiz bir ulaşım sunmayı hedefliyor. Planın ana omurgasını ise, ağır tonajlı araçların şehir içi trafiğe girmesini engellemek için sebze hali, hayvan borsası, otogar, zahire pazarı ve kent içerisindeki oto galerilerin düzenlenecek çevre yollarına taşınması oluşturuyor.
Elbistan’ın ulaşım vizyonunda önemli bir adım olarak gördükleri planla ilgili olarak değerlendirme yapan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Kent içi trafiği, baştan aşağı yeniden dizayn edeceğiz” dedi.
Projenin detaylarını anlatan Başkan Gürbüz, şu ifadeleri kullandı:
“Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan’ımızın ulaşım ana planının hazırlanması ile ilgili çalışmalarımız başlamıştı. Ulaşım konusunda uzman olan akademisyen hocamız Prof. Dr. Erkan Polat Beyefendi ile çalışıyoruz. Biz, Elbistan’ın özellikle tıkanan yollarının yeniden organize edilmesi, sorunların kavşak çözümleri ile beraber yayalaştırılması gereken, yeni açılması gereken ve bağlantıları güçlendirilmesi gereken ana ulaşım arterlerinin ele alınması, yeni çevre yolu bağlantılarının açılması konusunda bu planı önemsiyoruz. Belli bölgelerde yayalaştırmalara gideceğiz. Belli bölgelerde ana arterlerimizi daha geniş profilli açacağız. Burada çevre yolu bağlantıları önem kazanıyor. İlçemizdeki bazı hatları güçlendirip alternatif çevre yolu oluşturacağız. Elbistan’ın ulaşımı, çok ciddi bir şekilde derlenip toparlanacak.”
“Ulaşım, sadece asfalt yapımı değildir. İnsanların daha sağlıklı, daha rahat bir ulaşım imkanını sunmaktır. Biz burada çevre yolu bağlantılarını son derece önemsiyoruz. Özellikle hastaneden Malatya Caddesi tarafına açılan yolları çok önemsiyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalarımız kapsamında 2-3 alternatif ürettik. Otoparkları önemsiyoruz. Yayalaştırılacak alanları önemsiyoruz. Günün sonunda artık Elbistan’da 30 yıl erimli bir ulaşım mastır planı üretmiş olacağız. Artık şehirde altyapı ve yol çalışması ya da yeni güzergah çalışmaları yapıldığında bizim rehberimiz olacak bir proje hazırladık. Bunun inşallah yakın zamanda sonuçlanmasını bekliyorum. Bu çalışmalar tamamlandığında Elbistan’ın artık ağır tonajlı araçlardan arındırıldığını, dolayısıyla kent merkezinde daha rahat bir ulaşımın olduğunu, parklanma sorunlarının azaldığını, ulaşım anlamında yaşanabilir bir Elbistan’ın elde edildiğini hep beraber göreceğiz. Bunlar, uzun vadeli değil kısa zamanda planlamamız tamamlanacak. Arkasından da etaplar halinde uygulamaya geçeceğiz. Bu planlama, Türkiye’de sadece birkaç il merkezinde yapılıyor.”
Bu benzetme ışında, şehir içindeki tıkanıklıkları ortadan kaldırarak kalbin durmasını hedeflediklerinin altını çizen Prof. Dr. Polat, “Bu vizyonda, kenti doğuyla batı arasında güçlendiren şehirlerarası yol ve bir taraftan kuzey-güney bağlantıları ile kentin daha kompakt olmasını sağlayacak. Bu da aslında sürdürülebilir ulaşım mantığını da Elbistan’a getirecek. Acil eylem planı doğrultusunda kapsamlı bir çalışma yaptık. Trafikle ilgili olarak 13 ana başlık altında sorunlar tespit ettik. Kentin rekreasyonla birlikte yaya-taşıt ulaşımı ile yük taşınması ile birlikte düşündüğümüz zaman kısa vadeli çözümlerin uzun vadede bütün tıkanıkları gidermesini amaçlıyoruz.
Kent içi ulaşımı, insandaki dolaşım sistemine benzetebiliriz. Özelikle kent merkezindeki tıkanıklıklar, kalbin durması demektir. Çevre yolu, ana hatların güçlendirilmesi gibi şeyler, bizim kentimizin ömrünü uzatacaktır. Kent içerisinde 40 binden fazla bir taşıt olduğu bir şehirden bahsediyoruz. Şehirlerarası ya da çevre ilçelerden gün içerisinde gelenlerle birlikte 50 bine çıkabilir bu sayı. Bu da çok ciddi bir kan dolaşımı. Başkanımız, bu tıkanıklığı engellemeye çalışıyor. Bu vizyonu için kendisine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.