Elbistan Belediyesi’nden ulaşıma nefes aldıracak yeni mastır plan

Alanında uzman bir ekibin hazırladığı plan, ilçede ulaşım noktasında tespit edilen sorunlu 13 ana başlığı ortadan kaldırmayı; konforlu ve kesintisiz bir ulaşım sunmayı hedefliyor. Planın ana omurgasını ise, ağır tonajlı araçların şehir içi trafiğe girmesini engellemek için sebze hali, hayvan borsası, otogar, zahire pazarı ve kent içerisindeki oto galerilerin düzenlenecek çevre yollarına taşınması oluşturuyor.

Elbistan’ın ulaşım vizyonunda önemli bir adım olarak gördükleri planla ilgili olarak değerlendirme yapan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Kent içi trafiği, baştan aşağı yeniden dizayn edeceğiz” dedi.

Şehrin 30 yıllık gelişimi dikkate alındı

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kentin şehir içi trafik sorununa neşter vuracak ‘Ulaşım Acil Eylem Planı’nı’ hayata geçirdi. Alanında uzman olan Prof. Dr. Erkan Polat ve ekibinin hazırladığı plan, kentin 30 yıl sonraki gelişimi göz önüne alınarak yapıldı. Yeni çevre yolları, kavşaklar, sinyalizasyon ve otoparklarla ilgili düzenlemeleri içeren plan kapsamında şehrin tamamına trafiği rahatlatacak dokunuşlar yapılacak.

Sorunlar, 13 başlıkta toplandı

Bu çerçevede hazırlanan sorunlar çizelgesinde okul servisleri nedeniyle 13 noktada yoların daraldığı, 26 noktada tehlike oluşturan yol bulunduğu, 4 noktada yaya geçidi ihtiyacının oldu, 23 noktada göbek düzenlemesine ihtiyaç olduğu, 9 noktada ağır vasıta kaynaklı problemlerin olduğu, 13 sorunlu kavşağın olduğu, 7 noktada yeniden düzenleme yapılması gerektiği, 19 noktada sinyalizasyon problemi olduğu, 8 noktada çıkmaz sokak olduğu, 3 noktada tamamlanmayan yol olduğu, 1 noktada üstgeçit taşınması gerektiği, 1 noktada resmi kurum otopark ihtiyacı olduğu ve şehrin 17 noktasında da otopark ihtiyacı bulunduğu belirlendi.

Ulaşıma etki eden bazı ticari merkezler, şehir dışına taşınacak

Planın, en önemli detayı ve can alıcı özelliği ise, ağır tonajlı araçların giriş-çıkış yaptığı noktaların kent merkezinden taşınması olarak görülüyor. Ağır tonajlı araçlar, şehre girmeden dışarıdan çevre yolu bağlantıları ile beslenecek. Sebze hali, hayvan borsası, otogar, zahire pazarı ve kent içerisindeki oto galeriler çevre yoluna yakın lojistik imkanın kolay olduğu noktalara taşınacak.

Başkan Gürbüz, “Ulaşımı yeniden dizayn ediyoruz”

Planla ilgili olarak Elbistan Belediyesi’nde düzenlenen toplantı sonunda açıklamalarda bulunan Başkan Mehmet Gürbüz, kent içerisindeki tüm ulaşım sistemi yeniden dizayn ettiklerini söyledi.

Projenin detaylarını anlatan Başkan Gürbüz, şu ifadeleri kullandı:

“Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan’ımızın ulaşım ana planının hazırlanması ile ilgili çalışmalarımız başlamıştı. Ulaşım konusunda uzman olan akademisyen hocamız Prof. Dr. Erkan Polat Beyefendi ile çalışıyoruz. Biz, Elbistan’ın özellikle tıkanan yollarının yeniden organize edilmesi, sorunların kavşak çözümleri ile beraber yayalaştırılması gereken, yeni açılması gereken ve bağlantıları güçlendirilmesi gereken ana ulaşım arterlerinin ele alınması, yeni çevre yolu bağlantılarının açılması konusunda bu planı önemsiyoruz. Belli bölgelerde yayalaştırmalara gideceğiz. Belli bölgelerde ana arterlerimizi daha geniş profilli açacağız. Burada çevre yolu bağlantıları önem kazanıyor. İlçemizdeki bazı hatları güçlendirip alternatif çevre yolu oluşturacağız. Elbistan’ın ulaşımı, çok ciddi bir şekilde derlenip toparlanacak.”

‘Ulaşımda konfor ve rahatlığı kazandıracağız’

Etaplar halinde uygulamaya geçirilecek Ulaşım Acil Eylem Planı’nın, kent ulaşımında konforu ve kaliteyi sağlayacağını vurgulayan Başkan Gürbüz, şöyle konuştu:

“Ulaşım, sadece asfalt yapımı değildir. İnsanların daha sağlıklı, daha rahat bir ulaşım imkanını sunmaktır. Biz burada çevre yolu bağlantılarını son derece önemsiyoruz. Özellikle hastaneden Malatya Caddesi tarafına açılan yolları çok önemsiyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalarımız kapsamında 2-3 alternatif ürettik. Otoparkları önemsiyoruz. Yayalaştırılacak alanları önemsiyoruz. Günün sonunda artık Elbistan’da 30 yıl erimli bir ulaşım mastır planı üretmiş olacağız. Artık şehirde altyapı ve yol çalışması ya da yeni güzergah çalışmaları yapıldığında bizim rehberimiz olacak bir proje hazırladık. Bunun inşallah yakın zamanda sonuçlanmasını bekliyorum. Bu çalışmalar tamamlandığında Elbistan’ın artık ağır tonajlı araçlardan arındırıldığını, dolayısıyla kent merkezinde daha rahat bir ulaşımın olduğunu, parklanma sorunlarının azaldığını, ulaşım anlamında yaşanabilir bir Elbistan’ın elde edildiğini hep beraber göreceğiz. Bunlar, uzun vadeli değil kısa zamanda planlamamız tamamlanacak. Arkasından da etaplar halinde uygulamaya geçeceğiz. Bu planlama, Türkiye’de sadece birkaç il merkezinde yapılıyor.”

‘Bütüncül bir kent içi ulaşım hedefliyoruz’

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Ceyhan Nehri’nin her iki yakasını birbirine bağlayacak bütüncül bir kent ulaşımına kavuşturulacağını belirterek, “Ceyhan Nehrimiz, kenti ikiye bölüyor. Kentin yukarısı ile alt kısmındaki mahallerimizin birbirleri ile bağlantıları, kendi içlerindeki bağlantıları ve çevre yolu ulaşım arterlerinin birbirlerini tamamlayan, bütüncül, kendi içinde akışkanlığı olan, trafiğin kesilmediği bir yapıya Elbistan’ın geçmesi gerekiyor. Bunu da yakın bir zamanda elde edeceğimizi düşünüyorum. Değeri hocama ve ekibine de yaptıkları çalışma nedeniyle teşekkür ediyorum. Biraz zamana ihtiyacımız var. 1-2 yıl içerisinde Elbistan’daki ulaşımla ilgili sıkıntıları bitireceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

‘Elbistan’ın dolaşım sistemine hayati dokunuş yapılacak’

Ulaşım Acil Eylem Planı’nı hazırlayan Prof. Dr. Erkan Polat ise, şehir içi ulaşımı, insan vücudundaki dolaşım sistemine benzetti.

Bu benzetme ışında, şehir içindeki tıkanıklıkları ortadan kaldırarak kalbin durmasını hedeflediklerinin altını çizen Prof. Dr. Polat, “Bu vizyonda, kenti doğuyla batı arasında güçlendiren şehirlerarası yol ve bir taraftan kuzey-güney bağlantıları ile kentin daha kompakt olmasını sağlayacak. Bu da aslında sürdürülebilir ulaşım mantığını da Elbistan’a getirecek. Acil eylem planı doğrultusunda kapsamlı bir çalışma yaptık. Trafikle ilgili olarak 13 ana başlık altında sorunlar tespit ettik. Kentin rekreasyonla birlikte yaya-taşıt ulaşımı ile yük taşınması ile birlikte düşündüğümüz zaman kısa vadeli çözümlerin uzun vadede bütün tıkanıkları gidermesini amaçlıyoruz.

Kent içi ulaşımı, insandaki dolaşım sistemine benzetebiliriz. Özelikle kent merkezindeki tıkanıklıklar, kalbin durması demektir. Çevre yolu, ana hatların güçlendirilmesi gibi şeyler, bizim kentimizin ömrünü uzatacaktır. Kent içerisinde 40 binden fazla bir taşıt olduğu bir şehirden bahsediyoruz. Şehirlerarası ya da çevre ilçelerden gün içerisinde gelenlerle birlikte 50 bine çıkabilir bu sayı. Bu da çok ciddi bir kan dolaşımı. Başkanımız, bu tıkanıklığı engellemeye çalışıyor. Bu vizyonu için kendisine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.















