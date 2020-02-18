Elbistan Belediyesi’nden ücretsiz wi-fi hizmeti

Elbistan ’da vatandaşların yoğun olarak bulunduğu belediye işletme alanları ve parklarda ücretsiz kablosuz internet ( Wi-Fi hizmeti vermeye başlayan Elbistan Belediyesi, ilk olarak 3 noktada kurulum yaptı.

Ücretsiz internet erişiminin 5651 Sayılı İnternet Yasası’na uygun olarak hizmete açıldığını belirten Elbistan Belediyesi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sosyal belediyecilik ve akıllı şehir anlayışı ile ilçemizde bir yeniliğe daha imza atıyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmak, ülke ve dünya gündemini güvenli ve ücretsiz olarak takip edebilmelerini sağlamak amacıyla, Mehmet Akif Ersoy Belediye Evi, Mükrime Hatun Kadın Evi ve Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi olmak üzere 3 ayrı noktada ücretsiz wi-fi uygulamasına başladı. Çağımızda birçok konuda bilgilenmek amacıyla kullanılan interneti Elbistan’a ücretsiz ve güvenli olarak sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ücretsiz internet erişimimiz 5651 Sayılı İnternet Yasası’na uygun olarak hizmete sunulmuştur. Wi-fi hizmet ağını ilerleyen zamanlarda daha da genişleterek, Elbistan Belediyesi olarak her zaman yeniliklere öncü olmak amacıyla adım atmaya devam edeceğiz.

İnternete girecek olan vatandaşlarımız, Wi-Fi aramasında Elbistan Belediyesi’ni seçtiklerinde telefonlarına bir şifre gelecek. Şifreyi girdiklerinde internete ücretsiz olarak erişmiş olacaklardır. Açılan sayfada vatandaşlarımız belediyemize ait sosyal medya hesaplarını, internet adresimizi, düzenlenen anketleri de görebileceklerdir” ifadelerine yer verdi.