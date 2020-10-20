Elbistan Belediyesi’nden taşınmaz satışı ve kiralama ihalesi

Akbayır, Akören, Ambarcık, Beyyurdu, Beştepe, Çiçek, Dağdere, Geçit, Güvercinlik, Günaltı, Hasanalili, Horhor, Izgın, İncecik, Karamağara, Tepebaşı (Kastal), Topallı, Yapılı, Yalıntaş, Kangal, Karahüyük, Kayageçit, Özbek, Sarıyatak, Uncular, Yoğunsöğüt, Yapraklı Mahalleleri’nde arsa ve tarla niteliğindeki ile açık pazar alanındaki 5 işyerinin kiralama ve satış için ihale düzenlenecek.

Elbistan Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait olan tarla vasfına sahip Akbayır Mahallesi’ndeki 5, Akören’deki 1, Ambarcık’taki 1, Beyyurdu’ndaki 1, Çiçek’teki 1, Dağdere’deki 9, Geçit’teki 4, Güvercinlik’teki 4, Izgın’daki 11, İncecik’teki 1, Kangal’daki 1, Karahüyük’teki 3, Kayageçit’teki 9 ve Özbek’teki 1 parseli 3 yıllığına kiralayacak. Açık artırma usulü ile düzenlenecek ihale, 2 Kasım günü Elbistan Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. İhalelerin başlama saati ise 10.00 olarak açıklandı.

Mülkiyeti Elbistan Belediyesi’ne ait olan 39 parsel ise satılacak. Beştepe Mahallesi’nde 3 parsel, Gücük Mahallesi’nde 2 parsel, Günaltı Mahallesi’nde 3 parsel, Hasanalili Mahallesi’nde 2 parsel, Horhor Mahallesi’nde 2 parsel, Karamağara’da 2 parsel, Sarıyatak’ta 2 parsel, Tepebaşı (Kastal) Mahallesi’nde 1 parsel, Topallı Mahallesi’nde 3 parsel, Yapılı Mahallesi’nde 5 parsel, Yalıntaş’ta 7 parsel ve Yoğunsöğüt Mahallesi’nde ise 7 parsel satışa çıkarıldı. İhaleye çıkarılan taşınmazlardan en yüksek muhammen bedel ise Yalıntaş Mahallesi’ndeki 57 bin 768 metrekarelik alan için istendi. Bu taşınmazın muhammen bedeli 319 bin 750 TL olarak belirlendi. Açık artırma usulü ile düzenlenecek ihalenin tarihi ise 5 Kasım 2020 olarak açıklandı. İhale, Belediye Meclis Salonu’nda saat 10.00’da başlayacak.