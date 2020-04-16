Elbistan Belediyesi’nden tahliye olan hükümlülere otobüs tahsisi

Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan tahliye olan ve izne gönderilenlerin, otobüslerde sosyal mesafe tedbirleri korunarak taşıma yapıldığı vurgulandı.

Açıklamanın devamında, “TBMM Genel Kurulunda dün kabul edilen, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan hükümlülerin de tahliyeleri başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi kapsamında toplu taşıma araçları çalışmamaktadır. Belediye olarak tahliye olan insanlarımızın mağduriyet yaşamamaları için otobüs tahsis ettik. Otobüslerimiz, ilk olarak dezenfektasyonu yapılarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Otobüslere alınanların sosyal mesafe alanlarının korunması için, her aracımızın koltuk sayılarının yüzde ellisi kadar yolcu alınmaktadır.

Araçlarımız şehir içi ve şehir dışı taşıma sistemi olarak ikiye ayırdık. Elbistanlı olup tahliye olan vatandaşlarımızı ayrı araç, il dışına gitmesi gereken vatandaşlarımızı ise ayrı araçlar taşımaktadır. Araca alınan her vatandaşımız evlerine kadar bırakılmaktadır. Gerek güvenlik güçlerimiz, gerekse sağlık ekiplerimiz ile yürüttüğümüz bu çalışma, tahliye süreçleri tamamlanana kadar devam edecektir” ifadelerine yer verildi.