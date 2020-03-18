Elbistan Belediyesi’nden Söğütlü Çayı’nda taşkın önlemi

Elbistan Belediyesi’nden Söğütlü Çayı’ndaki taşkın ve sel önlemi ile ilgili olarak yapılan açıklamada, her yıl ilkbahar ayı ile kırsal mahallelere yağan karların ani erimesi sonrası debisi artan çayda herhangi bir olumsuzluk bulunmadığının altı çizildi.

Çalışmalar ve önlemler hakkında Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ilçemiz genelinde yağış oranının yüksek olacağı açıklaması sonrası Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz harekete geçmiştir. Özellikle Karahasanuşağı Mahallemizde dik yamaçlara yağan yoğun kar, her yıl olduğu gibi bu ilkbahar ayında da yağan yağmur sonrası ani erimeye neden olmuş ve Söğütlü Çayı’nda debi yükselmesi görülmüştür.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz, Çiçek, Tepebaşı ve Karaebistan Mahalleri'nde oluşturduğu 3 ayrı ekip ve iş makineleri ile 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürerek her hangi bir olumsuzluğa karşı önlemleri artırmıştır. Söğütlü Çayı'ndaki setler kaldırılıp, geçiş köprülerinde birikerek suyun akışını engelleyen çöpleri temizlenmiştir. Ayrıca Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise olası kaza ve boğulmaların önüne geçmek için gerekli tedbirleri almış, Söğütlü Çayı etrafında devriyeleri artırarak riskli görünen bölgelere şerit çekmiştir. İlçemiz sınırları içerisinde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşılmamıştır” ifadelerine yer verildi.



