Elbistan Belediyesi’nden sağlık çalışanlarına destek

Elbistan Belediyesi, koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede özverili şekilde görev yapan koyan sağlık çalışanlarına 15 bin adet su desteğinde bulundu.

Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, bu zorlu süreçte sağlık çalışanların her zaman yanında olmaya devam edecekleri belirtildi.

Sağlık çalışanlarının bu mücadelede ön safta yer aldığı kaydedilen açıklamanın devamında;

“İlk kez Çin’de ortaya çıktıktan sonra dünya çapında yayılarak tüm ülkeleri tehdit eden koronavirüse karşı ülkemizde de devletimizin aldığı proaktif tedbirler doğrultusunda bütün fertleri ve kurumlarıyla topyekun bir mücadele yürütülmektedir. Hiç kuşkusuz ülkemizde koronavirüs ile yürütülen mücadeleye sağlık çalışanlarımız öncülük etmektedirler. COVID-19 vakalarını en ön safta karşılayan sağlık çalışanlarımızın takdire şayan bu mücadeleleri için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bütün vatan sathına yayılan bu mücadelede en önemli role sağlık çalışanlarının sahip olduğunun bilinciyle onların bu özverili çalışmalarına katkı sunmanın da aynı derecede önemli olduğuna inanıyoruz. Bizlerde belediye olarak tüm sağlık çalışanlarımız için hazırlanan 15 bin adet suyu hastanemize ulaştırdık. Tüm sağlık çalışanlarına mücadelelerinden ötürü minnettarız ve sonuna kadar yanlarındayız. Bu sancılı dönemi ortak çabayla atlatıp sağlıklı günlere yeniden kavuşacağımıza yürekten inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.







