Elbistan Belediyesi’nden ‘ruhsatsız spor salonu” açıklaması

Açıklamada, söz konusu işyerine ruhsat alması için tanınan 15 günlük sürede herhangi bir işlem yapılmadığı vurgulanarak, işyeri sahibinin de kamu itibarını zedeleyici beyan ve paylaşımlarda bulunduğu aktarıldı.

İlçe genelinde ruhsatsız işyerlerine yönelik olarak denetimlerin sürdüğü belirtilen açıklamada, ruhsat almayan işletmelerin faaliyetlerine de mühürlenerek son verildiği vurgulandı.

“Ruhsatsız işyeri açmak kanuna aykırı”

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“İlçemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren spor salonlarına ilişkin Elbistan Zabıta Müdürlüğünce denetimlerimiz devam etmektedir. İlgili iş yerlerine ilişkin tutulan tespit tutanakları neticesinde Elbistan Belediye Encümenince “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Yönetmeliğinin 6. maddesi gereği yetkili idareden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz“ hükmü gereğince söz konusu iş yerlerine 15 günlük yasal süre verilmiştir. Bu süre sonunda işyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan çalışan işyerlerinin tespitleri yapılıyor. Ruhsat almadan faaliyet gösteren işyerlerine verilen süre sonunda işyeri açma ve çalışma ruhsatını ibraz edemediği takdirde işyeri açma ve çalıştırma yönetmeliğine göre ruhsat alamayan işyerleri yasal işlemler sonucunda mühürlenerek faaliyetlerine son verilmektedir.”

“Kişisel husumet algısı oluşturulmak isteniyor”

​Mühürlenen spor salonu işletmecisinin, kamuoyunda kişisel husumete dayalı işlem yapıldığı yönünde sosyal medya paylaşımları ve asılsız haberlerle algı oluşturmaya yönelik çaba içerisinde olduğuna değinilen açıklamada, “Ruhsatsız olarak çalıştığı için mühürlenen iş yeri sahibince, Belediye Başkanımız ve belediye personellerimize karşı, kurumumuz tarafından yapılan işlemlerde kişisel husumet güdüldüğü yönünde Elbistan halkında algı oluşturup; “kamu kurumu ve yetkililerini karalama”, “kamu itibarını zedeleme”, “kamu düzenine olan güveni zayıflatmaya” yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

“İşyeri sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuldu”

Yapılan haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamakta olup bu kişi ve kişiler ile ilgili yasal yollara kurumumuz ve ilgili personellerimiz tarafından suç duyurusunda bulunulmuştur. ​Belediyemiz tarafından yapılan tüm iş ve işlemlerde kamu yararı gözetilmektedir. Elbistan Belediyesi ruhsatsız kayıt dışı faaliyet gösteren iş yerlerine yönelik denetimlerini yapmaya devam etmekte olup; Bu kapsamda Yasalara uyan esnaflarımızın mağdur edilmesini önlemek için çalışmalarımız ve denetimlerimiz sürmekte olup; bu tür iftiralar kurumumuzu yıpratamayacaktır” denildi.