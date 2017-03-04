Elbistan Belediyesi’nden Pınarbaşı açıklaması

Ceyhan Nehri’nin Pınarbaşı kaynağında meydana gelen kirlilik ve su seviyesindeki düşüş nedeniyle, Elbistan Belediyesi tarafından bir açıklama yapıldı.

Elbistan Belediyesi Fen İşleri Müdürü Cebrail Çatalbaş tarafından yapılan açıklamada, şu cümlelere yer verildi:

“Ceyhan Nehrinin Pınarbaşı Kaynağı, yani suyun karaya çıkış bölgeleri ve ırmak halinde Kahramanmaraş Büyükşehir sınırları içerisindeki akan nehir yatağı, Büyükşehir Kanunu Madde 7 gereğince Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluğundadır. Bu kanunla 2014 yılından itibaren Ceyhan Nehri kaynağının bakım ve temizliği, Ceyhan Nehrinin Elbistan ilçe sınırlarındaki nehir yatağının temizlik ve bakımı, hatta sair ilçelerdeki nehir yatağının bakım ve temizliği Büyükşehir Yasası Madde 7 gereğince, Büyükşehir Belediyesine aittir.”

Suyun kaynağı ile park kısmı karıştırılmamalıdır

Çatalbaş, açıklamasının devamında ise, “Bu çerçevede 2014 yılından itibaren kaynak kısmı ve nehir yatak kısmı Elbistan Belediyesi yetki ve sorumluluğunda değildir. Ceyhan kaynağındaki park (Sultan Abdülhamit Han Parkı) Elbistan Belediyesine aittir. Suyun kaynak kısmı ile park kısmı karıştırılmamalıdır. Ceyhan ırmağının şehir içindeki akan bölgesinin kenarlarındaki Nehir Hastanesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Ceyhan Camii gibi kara parçaları nasıl ki ırmak yatağı ile ilgili değilse, Ceyhan Nehri kaynak kısmı ile park kısmı da birbirinden ayrıdır. 2009-2014 yılları arası gerek kaynak kısmı, gerekse ırmak yatağı Elbistan Belediyemiz tarafından mükemmel bir şekilde temizlenmiştir. 2013 yılında yaptığımız temizlik çalışmaları fotoğrafta da açık bir şekilde görülmektedir. Eğer yetkili kurum kaynak kısmını belediyemize devir ederse, tekrar temizleriz veya talep gelirse her zaman yardıma hazır olduğumuzu belirtmek isteriz” dedi.



