Elbistan Belediyesi’nden personeline etkili iletişim semineri

Elbistan Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’nce organize edilen seminere konuşmacı olarak, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Öğretim Görevlisi ve Araştırmacı Yazar Faruk Yıldız katıldı. İki ayrı oturumda yapılan seminerde “Etkili İletişim” başlıklı eğitim verilirken, seminere birim müdürlerinin yanı sıra belediye personeli katıldı.

Personelin vatandaş ile daha etkin iletişim sağlayabilmesi için hitap şekli, beden dili ve etkin dinlemenin önemine dikkat çeken KSÜ Öğretim Görevlisi ve Araştırmacı Yazar Faruk Yıldız, “Düzgün bir diksiyon, karşınızdaki kişi ile empati yapmak, beden dilini doğru ve etkili kullanmak, şikayetlerin alınması ve değerlendirilmesi, stres yönetimi kurmak çok daha başarılı sonuçlar almamızı sağlar” diye konuştu.

Hizmet içi eğitimleri çok önemsediklerinin altını çizen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz,“Tüm personelimiz aynı zamanda bu ilçede yaşayan birer vatandaş. Günlük hayatlarında da kendilerine faydası olacak bu eğitimler sayesinde halkımıza çok daha iyi hizmet edeceklerine inanıyorum. Etkili İletişim Semineri ile personelimizin görev yaptıkları yerlerde vatandaşlarla daha sağlıklı iletişim kurmalarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istedik. Belediyemizin her alanda yüzü olan çalışanlarımızın, Elbistan Belediyesi’ni her zaman en iyi şekilde temsil etmesini arzuluyoruz. Halkla aramızdaki iletişimi daha güçlü kılmak adına hizmet içi eğitimlere devam edeceğiz" dedi.