Elbistan Belediyesi’nden pazarcı ve hal esnafına kira desteği

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, koronavirüs salgını kapsamında işleri aksayan hal esnafının kiralarında 3 ay süreliğine yüzde 50 indirim yapacaklarını, pazarcı esnaflarından da 3 ay boyunca hiç kira almayacakları müjdesini verdi.

Pazarcı ve hal esnafının bu süreçten en az zararla çıkması için tüm çabayı gösterdiklerini ifade eden Başkan Mehmet Gürbüz, dayanışma ve güç birliği içerisinde bu zorlu günlerin üstesinden gelineceğini vurguladı.

Devletin bütün imkânları vatandaşlar için seferber edildiğinin altını çizen Başkan Gürbüz, konuşmasının devamında, “Bizim anlayışımızda öncelik insanımızdır. Bugün devletimiz elindeki bütün imkanları vatandaş için seferber ediyor. Hep beraber elimizdeki imkanı paylaşmamız gerekiyor. Elbistan, Elbistan’a yeter. Tüm marketlerimize, bu süreçte alışverişlerini Elbistan’dan yapmaları çağrısında bulunuyorum. Esnaflarımız da fiyatlarda ellerinden geldiğince yeni artışlar yapmamalı. Siz de fedakarlıkta bulunun belediye de, marketlerimiz de fedakarlıkta bulunsun. Biz de bu çerçevede hal esnafımızın kiralarının yüzde 50’sini 3 ay boyunca almayacağız. Pazar yerlerimizden de 3 ay hiç kira almayacağız” şeklinde konuştu.