Elbistan Belediyesi’nden parklara özel güvenlik ekibi

Vatandaşların kendilerini daha güvende hissetmeleri amacıyla Şehit Er Mehmet İnan parkında bulunan kameralar aktif hale getirilirken, şehir merkezindeki tüm parkların da kamera sistemi ile izlenir hale getirileceği belirtildi.

Elbistan Belediyesi, özellikle parklar başta olmak üzere vatandaşların yoğun olarak bulundukları ortamlarda daha kendilerini daha güvenli hissetmeleri ve yaşanabilecek olumsuzluklara anında müdahale edebilmek amacıyla özel güvenlik uygulaması başlattı. Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesindeki personellerden oluşturulan özel güvenlik ekibi parklarda, pazar alanlarında ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde görev yapacak.

Elbistan Belediyesi’nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Elbistan halkının huzurunu ve güvenliğini öncelikli tutuyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu pazar alanları ve uğrak noktası konumundaki parklarımızın daha güvenli hale getirilmesi, buralardaki huzur ortamının korunması amacıyla Zabıta Müdürlüğümüz bünyesinde özel güvenlik ekibi kuruldu. Güvenlik ekibimiz, oluşturulan sisteme göre, parklarda ve pazar alanları ile vatandaşlarımızın yoğun olduğu bölgelerde görev başında olacak. Güvenlik görevlilerimiz, sorumlu oldukları alanı denetleyerek vatandaşlarımızın huzur içerisinde vakit geçirmesini sağlayacak. Vatandaşların kendilerini daha güvende hissetmeleri amacıyla Şehit Er Mehmet İnan parkında bulunan kameralar aktif hale getirilirken, şehir merkezindeki tüm parklar da kamera sistemi ile izlenir hale getirilecek” denildi.

Açıklamada ayrıca, güvenlik görevlilerinin, bulundukları parklar ve alanlarda emniyet teşkilatıyla sürekli iletişim halinde kontrolleri sağlarken meydana gelebilecek olumsuzlukların da önüne geçecekleri hatırlatıldı.







