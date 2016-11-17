Elbistan Belediyesi’nden ‘Örnek İşyeri’ uygulaması

Elbistan Belediyesi tarafından başlatılan uygulama ile kuralara uyan, temizlik ve hijyen şartlarını yerine getiren ve olumlu şartları taşıyan işyerlerine, Örnek İşyeri belgesi veriliyor.

Her ay farklı iş dallarında yapılacak olan Örnek İşyeri uygulaması kapsamında, Elbistan Belediyesi Zabıta ekiplerince yapılan incelemeler ve denetimler sonrasında, olumlu şartları taşıyan işyerlerine belgeleri veriliyor. Elbistan Belediyesi bu uygulaması ile örnek işyerlerini ve esnafları ödüllendiriyor.

Uygulama ile ilgili olarak Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Belediye Başkanımız Sayın Durmuş Küçük’ün talimatı ile başlatılan Örnek İşyeri çalışmaları kapsamında olumlu şartları taşıyan işyerlerine belge verilmeye başlandı. Her ay farklı iş dallarında yapılacak olan Örnek İşyeri uygulaması, ilk olarak ekmek ve unlu mamuller dalında başladı. Belediyemiz Zabıta ekiplerince yapılan çalışmalar ile iş yerleri denetlenerek, gerekli şartların taşınıp taşınmadığına bakılarak yapılan bu uygulama ile hem iş yerlerimizde sürekli olarak gerekli kontroller yapılmakta, hem de vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmetler verilmektedir. Bu uygulama sonrası birçok vatandaşımız Örnek İşyeri uygulamasından çok memnun olduğunu belirterek belediyemize teşekkür ettiler. Elbistan halkı ve Elbistan esnafı ile birlikte olmaya devam edeceğiz. Her şey daha güzel ve yaşanır bir Elbistan için.”





