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Elbistan Belediyesi’nden ‘önerge’ açıklaması

Elbistan Belediyesi, gazetemizde ‘Çocuğunun gelirini artırmak için önerge veren meclis üyesi kim?’ başlığı ile yayımlanan habere ilişkin olarak bir açıklama yaptı.

Elbistan Belediyesi’nden ‘önerge’ açıklaması
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Açıklamada, “Konu ile ilgili taslak bir önerge hazırlanmış olup bu konu Meclisin yetkisinde olmadığı gerekçesiyle gündeme alınmamıştır” denildi.

Elbistan Belediyesi’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, konunun incelenmesi için Elbistan Belediyesinin Mimari Estetik Komisyonu’na sevk edildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Son zamanlarda basında yer alan “Elbistan Belediye Meclis üyelerinden birinin, belediyeden ruhsat talebinde bulunulan 1000 metrekare üzerindeki arsaların ruhsatında, kendi çocuğunun branşı olan projelerin de istenmesinin zorunlu tutulması amacıyla önerge verdiği iddia edildi.” haberiyle ilgili olarak kamuoyunu aydınlatmak amacıyla basın açıklaması yapılması gereği duyulmuştur. Konu ile ilgili taslak bir önerge hazırlanmış olup bu konu Meclisin yetkisinde olmadığı gerekçesiyle gündeme alınmamıştır.

Bahse konu teklif değerlendirilmek üzere Belediyemiz bünyesinde oluşturulan Mimari Estetik Komisyonuna iletilmiştir. Mimari Estetik Komisyonu 17.05.2019 tarihli toplantısında; Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin 1.750,00 m2 üzerindeki parsellerde yapılacak olan inşa faaliyetlerde Peyzaj Projesi yatırılması zorunlu hale getirdiğine ilişkin daha önceki tarihlerde vermiş olduğu karara istinaden Belediyemizin Büyükşehir Belediyesi ile uygulama birliği sağlanması amacıyla ve Elbistan’ın şartları da göz önüne alınarak 1.500,00 m2 üzeri parsellerde peyzaj projesi yaptırılması zorunlu hale getirilmesine dair karar almıştır. Ancak bugüne kadar söz konusu karara ilişkin yapılan herhangi bir çalışma olmadığını kamuoyunu saygılarımızla bildiririz.”


Yerel Manşetler
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Halil 9 saat önce

Hastane, belediye sıra hangi kurumda ...

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Emre Aydın 8 saat önce

Her yeri bitirdiniz binaların peyzaj mı kaldı ayıp be ayıp. Önce şu hava kirliliğine bir çözüm bulun şekerin kokusuna çözüm bulun. Hiç bir meclis üyesi bunun için önerge verdimi acaba.

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