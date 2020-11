Elbistan Belediyesi’nden minik yavrulara anlamlı dokunuş

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün kırsal geziler kapsamında ziyaret ettiği Çalış Mahallesi’nin Malatça Mezrası’ndaki okula, belediye ve Can Kulağı Derneği üyelerince sürpriz yapıldı. Kışlık ayakkabı hediye edilen öğrencilerle pasta kesilip, çam fidanı dikildi.

Belediye Başkanı Gürbüz’ün ziyareti sırasında okul bahçesi için talep edilen kilit parke kaplaması kısa süre içerisinde tamamlandı. Öğrenciler toz ve çamurdan kurtarıldı.

Talepler doğrultusunda kamelya da yerleştirilen okula belediye ve Can Kulağı Derneği üyelerince sürpriz bir ziyaret yapıldı. Başkan Gürbüz’ün direktifleri doğrultusunda bütün öğrencilere kışlık ayakkabı hediye edilirken, ara tatil öncesinde öğrencilerle birlikte pasta kesildi. Ziyaretin sonunda ise öğrencilerin katılımı ile okul bahçesine belediye ve dernek üyelerince çam fidanı dikildi.

Çocuklar her fırsatta sevindirmeyi amaç edindiklerini belirten Elbistan Belediyesi İşletme ve İştirakler Koordinatörü Abdullah Edikli: “Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz’ün ziyareti sırasında okulun ihtiyaçlarının giderilmesi için talep ve tespitler oldu. Bu doğrultuda kısa süre içerisinde başlatılan çalışma ile okulumuzun bahçesi onarıldı, kamelyalar konuldu. Bugün de Can Kulağı Derneğimizle çocuklarımıza sürpriz yapmak istedik. Onları mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Gürbüz’ün ziyaretinde talep edilen çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlandığını belirten öğretmenlerden Sema Atılgan: “Okulumuzun ihtiyaçlarının giderilmesi için belediyemizden önemli bir destek aldık. Bahçemiz toprak olduğu için çocuklarımızın ayakkabıları ve okulumuz çamur oluyordu. Sağ olsun belediye başkanımız bu sorunu giderdi. Okulumuza kamelya getirildi, bazı etkinliklerimizi kamelyalarda yapmaya başladık. Bugün de belediye başkanımız öğrencilerimiz için hediye ve bahçemize dikilmek üzere fidan göndermiş. Kendilerine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.