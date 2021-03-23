Elbistan Belediyesi’nden mikrokredi üyesi kadınlara pazar alanı

Güneşli Mahallesi Ulu Cami Caddesi Elbistan Ziraat Odası karşısında açılan ve mikrokredi kullanan girişimci kadınların, el işi, giyim ve gıda ürünlerinin yer aldığı ‘Mikrokredi Çarşısı’ 26 Mart Cuma gününe kadar açık kalacak.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kırsal kalkınmayı desteklemek amacı ile evde üretim yapan kadınların ürünlerini satabilmeleri noktasında her zaman yanında olacaklarını belirtti.

Başkan Mehmet Gürbüz, konuşmasının devamında, “Elbistan Mikrokredi ile beraber yapmış olduğumuz proje kapsamında, Kırsal kalkınmayı desteklemeye yönelik; evde üretim yapan kadınlarımızın ürünlerini satabileceği ve bugün ilkini gerçekleştirdiğimiz bir pazar alanı oluşturuldu. Biz belediye olarak her zaman destekçileri olmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda evde üretim yapan emekçi kadınlarımızın yanında olup, destek vererek kırsal kalkınmayı desteklemeye kararlıyız. Hem ev ekonomisine hem de şehir ekonomisine katkı sağlayacak bu projeye önem veriyoruz. Üreten, ürettiğini satan ve ileride bunu ihracat yapabilecek bir Elbistan hayalimizin temellerini atıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Mikrokredi Elbistan Şube Müdürü Tuğba Öztürk ise, “Girişimci kadınlara ellerinden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Elbistanlı dar gelirli kadınların, gelir getirici ve ekonomik hayatı kolaylaştırıcı fırsatları en iyi şekilde değerlendirme isteğini görüyoruz. Mikrokredi uygulaması, dar gelirli kadınların, kendi kendine gelir getirici bir faaliyette bulunmasına imkân tanıyan el işi ürünleri üretiminin ağırlıklı olduğu bir sistemdir. Kredi kullanan bayanların büyük bölümü üretime katkı sağlamış, işlerini geliştirip büyütmüşlerdir. Sektörel anlamda işlem ve üretimi ve ticaret alanlarında ev hanımlarına, küçük atölye sahiplerine, çeyiz dükkan sahiplerine, imkanları doğrultusunda alım satım yapmaya çalışan bayanlara kredi olanağı sağlanmıştır. Elbistan Belediyesi’nin desteği ile düzenlediğimiz kermese üyelerimiz, el emeği göz nuru ürünlerini getirdiler. Ev yemekleri, tekstil, bebe giyim ile gıda ürünlerimiz var. Kermesimiz 26 Mart Cuma gününe kadar açık olacak. Bizlere bu imkanı sağlayan Elbistan Belediyemize teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.