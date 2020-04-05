Elbistan Belediyesi’nden marketlerde maske ve fiyat denetimi

Elbistan Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle marketlerde maske kullanılması ve fiyatlara yönelik denetimler gerçekleştiriyor.

Elbistan Belediyesi zabıta ekipleri, ilçelerdeki marketlerde yaptığı denetimlerde, çalışanlar ile vatandaşlara uyarılarda bulunarak maske ve eldiven takmaları istendi.

İl Hıfzıssıhha Meclisi’nin aldığı kararlar ve tedbirler kapsamında vatandaşların yoğun olduğu alanlarda maske kullanımı zorunla hale getirilmişti. Elbistan Belediyesi zabıta ekipleri de sahada denetimlerini artırarak bu kurala uyulması noktasında uyarılar yapıyor.

Denetimlerle ilgili olarak yapılacak açıklamada, alınan kurallara uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Açıklamanın devamında, “Kahramanmaraş İl Hıfzıssıhha Meclisi’nin koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ilçemizde denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Bu kararları sonrası zabıta müdürlüğü ekiplerimiz marketler bulunan personel ile vatandaşlarımızın maskesiz ve eldivensiz gezmemesini, sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı insanlara satış yapılmamasını, sosyal mesafe alanlarının korunmasını ve marketlerin metrekare bazında içeride bulunması gereken insan sayısını denetliyor. Kurallara uymayan gerek marketlere gerekse vatandaşlara cezai işlem uygulanacaktır. Amacımız kimseye ceza kesmek değil. Elbistan Belediyesi olarak, en öncelikli gündemimiz halk sağlığının korunmasıdır. Koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gerek devletimizin gerekse de İl Hıfzıssıhha Meclisi’nin aldığı kararlar ve tedbirlere ek olarak önlemlerimiz hassas şekilde devam etmektedir. Bu noktada vatandaşlarımızdan ricamız kurallara uymalarıdır. Lütfen mecbur olmadıktan sonra evden çıkmayın” ifadelerine yer verildi.







