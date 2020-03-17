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Elbistan Belediyesi’nden koronavirüs tedbirleri

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tedbirleri kapsamında Elbistan Belediyesi de dezenfekte çalışmalarını ilçe genelindeki resmi kurumlarda devam ettiriyor.

Elbistan Belediyesi’nden koronavirüs tedbirleri
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Çin'de başlayıp tüm dünyayı saran koronavirüsle ilgili tedbirler, birçok ülkede olduğu gibi ülkemiz genelinde de en üst seviyede alınıyor. Elbistan Belediyesi de koronovirüs tehdidine karşı ilçe genelinde ilaçlama ve dezenfektasyon çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün talimatı doğrultusunda, Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar ile kısa sürede birçok alanın ilaçlanması yapılmıştı. İlk olarak vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanları ilaçlayan ekipler, İçişleri Bakanlığı’nca yayınlanan genelge ile kapanan alanlar sonrası faaliyetlerini sürdüren kamu kurum ve kuruluşlara ait binalarda çalışma başlattı. İlk olarak Emniyet Müdürlüğü binasından başlayan ilaçlama ekipleri, tüm odalarda dezenfekte çalışmasını tamamladı. Daha sonra ekipler Hükümet Konağı, Adliye Sarayı ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda (Cemevi) ilaçlama yaptı.

Koronavirüs belirtilerinin ülkemizde göründüğü ilk andan itibaren ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına başlayan Elbistan Belediyesi, bugüne kadar belediyeye ait sosyal alanları, parkları, mahalle garajını, otobüs duraklarını, şehirler arası otobüs terminalini, şehir içi ve şehirler arası hizmet veren yolcu taşıma araçlarını ve camileri ilaçlayarak güven ortamı sağlanması adına önemli bir adım attı.

Önümüzdeki günlerde okulların ilaçlanacağını belirten Elbistan Belediyesi yetkilileri, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere devletin tüm kurumları ile uyum içerisinde çalışarak alınan tedbirleri anlık olarak yerelde uygulamaya koyduklarını ifade ettiler.

 


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Elbistan Belediyesi’nden Koronavirüs Tedbirleri
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