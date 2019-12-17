Elbistan Belediyesi’nden kırsal mahallerde yollara bakım çalışması

Merkez mahallelerde kış şartları nedeniyle durdurulan asfaltlama çalışmaları sonrası iş yoğunluğunu kırsal mahallelere kaydıran Elbistan Belediyesi, yollarda bakım ve onarım çalışmalarına başladı.

Çalışmaların iki farklı ekip ile devam ettiğini belirten Elbistan Belediyesi, “Ağustos ayı itibari ile merkez mahallelerimizde başlattığımız sıcak karışım asfaltla çalışmamız, kış şartlarının kendisini göstermesi ile durdurduk. İnşallah bahar ayı ile birlikte tamamlanmayan mahallerimizde de çalışmalara yeniden hız vereceğiz. Belediye olarak iş yoğunluğunu kırsal mahallelerimize kaydırdık. Oluşturduğumuz iki ayrı ekip ile aynı gün içerisinde iki farklı mahallemizde çalışmaktayız. Bu kapsamda stabilize yolların filler serimi, bakım ve onarımı, yeni yol açma çalışması yapılmaktadır. Ekiplerimiz Karaelbistan, İğde, Hasankendi, Karamağra ve Geçit Mahallelerimizde çalışmalarını tamamladı. Mevsim şartlarının el vermesi ile muhtarlarımızın talepleri doğrultusunda diğer mahallelerimizde çalışmalarımız devam edecektir” açıklamasını yaptı.



