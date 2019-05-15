Elbistan Belediyesi’nden kırsal mahallelerde su kanalı temizliği

Özellikle havaların ısınması ile birlikte kırsal mahallelerde su ihtiyacı olan ekinlerin sulanması için açılan su kanallarında Elbistan Belediyesince bakım-onarım ve temizleme çalışmaları yapılıyor.

Yapılan çalışmalar hakkında Elbistan Belediyesinden yapılan açıklamada, kanal temizliği çalışmasının 5 mahallede yoğunlaştığı belirtildi.

Açıklamada, “Yaz ayının gelmesi ve havaların ısınması ile birlikte su ihtiyacı olan ekinlerimizin zarar görmemesi amacı ile başlattığımız su kanal temizleme çalışmalarımız birçok kırsal mahallemizde devam ediyor. Belediye olarak her zaman çiftçimizin yanındayız. Ekiplerimiz iş makinesi, kamyon ve diğer ekipmanlarımız ile Çiçek, Söğütlü, Geçit, Akören ve Ağlıca Mahallelerimizde bent ve kanalların bakım-onarım ve her türlü temizlik çalışması aralıksız yapılmaktadır. Söğütlü Çayından Geçit sulama kanallarına verilen suyun kanalı ekskavatör ile açılıp güçlendirildi ve geçiş noktalarına büzler bırakıldı. İnşallah ekinlerimizde sulama zamanı başlamadan bu çalışmaları bitirmiş olacağız ve bu sayede hiçbir çitçimiz mağdur edilmeyecektir” denildi.











