Elbistan Belediyesi’nden kırmızı beyazlılara forma sponsorluğu

Bölgesel Amatör Lig’de sezonla ilgili hazırlıklarına devam eden Elbistanspor’un, forma sponsoru belli oldu. Elbistan Belediyesi, 2020-2021 sezonu için Elbistanspor’un forma sponsorluğunu Elbistan Belediyesi üstlendi.

Elbistanspor Kulüp Başkanı Fatih Çiftlikli, takımın içinde bulunduğu bu zor süreçte gelen sponsorluk desteğinden dolayı Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e teşekkür etti.

Kulübe maddi destek sağlamak amacıyla çeşitli kampanyalar düzenlediklerini hatırlatan Başkan Çiftlikli, “Kulübümüze her zaman her koşulda desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz’e şehrimiz ve yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyoruz” dedi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de, “Her zaman her koşulda Elbistanspor’umuzun yanındayız. Şampiyon olmamamız ve bir üst lige çıkmamak için hiçbir engelimiz yok, o sene bu sene” paylaşımını yaptı.