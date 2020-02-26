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Elbistan Belediyesi’nden kediler için sıcak yuva

Elbistan Belediyesi, sokak hayvanlarını kışın soğuktan yazın da sıcaktan koruyacak kedi evlerini, ilçenin farklı noktalarındaki parklara yerleştirdi.

Elbistan Belediyesi’nden kediler için sıcak yuva
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 Elbistan Belediyesi, sokakta yaşayan hayvanların sığınabilecekleri kedi evi projesini hayata geçirdi. Kediler için sıcak yuva oluşturmayı hedefleyen Elbistan Belediyesi, ilk etapta 3 büyük parka kedi evi yerleştirme işlemini tamamladı. Ayrıca proje kapsamında iki adet kedi evi de Mükrime Hatun Kadın Evi’ne ve Elbistan Hayvanları Koruma Derneği bahçesine bırakıldı. Belirli periyotlar halinde temizlenecek olan kedi evlerine, günlük olarak yem takviyesi yapılacak.

Elbistan Belediyesi’nden proje ile ilgili olarak yapılan açıklamada, içi ahşap dışı korumalı kedi evlerinin sayısının artırılacağı ifade edildi.

Açıklamada, “Belediyemiz marangoz atölyelerinde içi ahşap dışı korumalı olarak tasarlanıp tamamen kendi üretimimiz olan kedi evleri ilçemiz genelinde bulunan parklara monte edilmeye başlandı. Kedi evleri sayesinde sokaklarda yaşayan kediler sıcak birer yuvaya kavuşurken çevrede de renkli görüntüler oluştu. İlk etapta Pınarbaşı Sultan Abdulhamit Han Parkı, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ve Ceyhan Parkı’na bırakılan kedi evleri, önümüzdeki günlerde sayısı artırılacaktır. Elbistan Hayvanları Koruma Derneği (ELHAYKORDER) üyeleri ise kedi evlerine günlük yem bırakırken personelimiz ise sıklıkla bakımını ve temizliğini yapacaktır. Bu çalışmada vatandaşlarımıza da büyük görevler düşmektedir. Onlardan ricamız parklarda yaptıkları piknik sonrası artan yemekleri kedi evlerine bırakmalarıdır” denildi.

ELHAYKORDER Başkan Yardımcısı Şerife Karagenç ise, “İlçemize kedi evinin yapılması ise için geçtiğimiz günlerde Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz ile görüşmüştük. Sağ olsun hemen gerekli talimatları vererek yapımına başlanmış ve kısa sürede tamamlanmıştır. Buradaki amacımız hem sokak hayvanları için bir farkındalık yaratmak hem de kışın üşüdüklerinde ve yazın sıcak günlerinde korunacakları bir evler oluşturmaktı. Unutmayalım ki onlarında bu dünyada bir yaşama ve barınma hakkı var. Bu konuda bizlere he zaman destek veren Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz’e çok teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.






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$$$$$ 5 saat önce

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