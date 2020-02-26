Elbistan Belediyesi’nden kediler için sıcak yuva

için sıcak Elbistan Belediyesi, sokakta yaşayan hayvanların sığınabilecekleri kedi evi projesini hayata geçirdi. Kediler yuva oluşturmayı hedefleyen Elbistan Belediyesi, ilk etapta 3 büyük parka kedi evi yerleştirme işlemini tamamladı. Ayrıca proje kapsamında iki adet kedi evi de Mükrime Hatun Kadın Evi’ne ve Elbistan Hayvanları Koruma Derneği bahçesine bırakıldı. Belirli periyotlar halinde temizlenecek olan kedi evlerine, günlük olarak yem takviyesi yapılacak.

Elbistan Belediyesi’nden proje ile ilgili olarak yapılan açıklamada, içi ahşap dışı korumalı kedi evlerinin sayısının artırılacağı ifade edildi.

Açıklamada, “Belediyemiz marangoz atölyelerinde içi ahşap dışı korumalı olarak tasarlanıp tamamen kendi üretimimiz olan kedi evleri ilçemiz genelinde bulunan parklara monte edilmeye başlandı. Kedi evleri sayesinde sokaklarda yaşayan kediler sıcak birer yuvaya kavuşurken çevrede de renkli görüntüler oluştu. İlk etapta Pınarbaşı Sultan Abdulhamit Han Parkı, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ve Ceyhan Parkı’na bırakılan kedi evleri, önümüzdeki günlerde sayısı artırılacaktır. Elbistan Hayvanları Koruma Derneği (ELHAYKORDER) üyeleri ise kedi evlerine günlük yem bırakırken personelimiz ise sıklıkla bakımını ve temizliğini yapacaktır. Bu çalışmada vatandaşlarımıza da büyük görevler düşmektedir. Onlardan ricamız parklarda yaptıkları piknik sonrası artan yemekleri kedi evlerine bırakmalarıdır” denildi.