Elbistan Belediyesi’nden kandil simidi ikramı

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) dünyaya geldiği gün olan Mevlid Kandili nedeniyle, Elbistan Belediyesi’nce kandil simidi dağıtımı gerçekleştirildi.

Kandil Simidi dağıtımı hakkında Elbistan Belediyesince yapılan açıklamada, “Belediye Başkanımız Sayın Durmuş Küçük’ün talimatı ile Mevlid Kandili münasebetiyle belediyemiz Halk Ekmek Fabrikasında hazırlanan 15 bin adet kandil simidi dağıtımı yapıldı. Hazırlanan kandil simitleri, ilk olarak ikindi namazına müteakiben Ulu Cami ve Çarşı Atik camiinde daha sonra ise yatsı namazına müteakiben ilçemiz genelindeki tüm camilerde dağıtılmaktadır. Elbistan Belediyesi olarak Mevlid Kandilinin tüm İslam alemine barış, huzur ve kardeşlik getirmesini diler tüm hemşehrilerimizin Mevlid Kandilini kutlarız.

Ayrıca İslam alemi için çok önemli olan bu kandil gününde İstanbul'da yaşanan terör olayı kınıyor, şehitlerimize rahmet ailelerine sabırlar diliyoruz" denildi.

Elbistan Belediyesi Mevlid Kandili münasebetiyle, Ulu Cami ve Çarşı Atik Cami’nde ikindi namazına müteakiben 15 bin adet kandil simidi dağıtımı gerçekleştirdi.