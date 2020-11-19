Elbistan Belediyesi’nden Kale Restoran açıklaması

Şeffaf ve sorgulanabilir bir belediyecilik anlayışı ile kamuoyunu bilgilendirmek adına yayımlanan açıklamada, ilgili firmanın İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğine aykırı şekilde işlettiği tespit edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, 1 Ekim 2019 tarihinde mühürlenen işyerinin, “İşlem kanunun amir hükümleri kapsamında ilgili müdürlüğümüz tarafından yapılmış olup hukuka ve meri mevzuata aykırı bir işlem yapılmamıştır” denildi.

Açıklamanın devamında, “İlçemiz Taşburun Mahallesi 1201 parsel numaralı taşınmazın üzerinde yer alan Kale Restoran isimli işyeri 2008 yılında Elbistan Belediyesi tarafından yaptırılmış olup bahse konu yer 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında ihale çıkmış ve ilgili firmaya üç yıllığına kiralanmıştır. Söz konusu şahıs daha sonra kiralama olmadan yıllarca Ecrimisil ödemek kaydıyla Kale Restoranı işletmiştir. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü tarafından tutulan 20.08.2019 tarihli tespit tutanağında Kale Restoran isimli işyerinin ilgili firma tarafından İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğine aykırı şekilde işlettiği tespit edilmiştir. 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğin 6. Maddesinde yer alan; ‘Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz. İşyerlerine bu yönetmelikte belirtilen yetkili idareler dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili meslek kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre verilen izinler ile tescil ve benzeri işlemler bu yönetmelik hükümlerine göre ruhsat alma mükellefiyetini ortadan kaldırmaz. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan açılan işyerleri yetkili idareler tarafından kapatılır’ hükmü gereğince 01.10.2019 saat 15.57’de mühürlenmiş ve faaliyetten men edilmiştir. Yapılan bu işlem kanunun amir hükümleri kapsamında ilgili müdürlüğümüz tarafından yapılmış olup hukuka ve meri mevzuata aykırı bir işlem yapılmamıştır.

Taşburun Mahallesi 1201 Parsel numaralı taşınmaz 1/1000’lik Uygulama İmar Planında pasif yeşil alan olarak ayrılmıştır. 3194 sayılı İmar kanununun 11.maddesi birinci fıkrasında yer alan ‘İmar planlarında; meydan, yol, suyolu, park, yeşil saha, otopark, toplu taşıma istasyonu ve terminal gibi umumi hizmetlere ayrılmış yerlere rastlayan Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait gayrimenkuller ile askeri yasak bölgeler, güvenlik bölgeleri ile ülke güvenliği ile doğrudan doğruya ilgili Türk Silahlı Kuvvetlerine ait harekât ve savunma amaçlı yerler hariç Hazine ve özel idareye ait arazi ve arsalar belediye veya valiliğin teklifi, Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nın onayı ile belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeye; belediye ve mücavir alan hudutları dışında özel idareye bedelsiz terk edilir ve tapu kaydı terkin edilir. Ancak, bu yerlerin üzerinde bina bulunduğu takdirde, arsası hariç yalnız binanın hali hazır kıymeti için takdir edilecek bedel ödenir. Bedeli ve ödeme şekli taraflarca tespit olunur’ hükmü gereğince Taşburun Mahallesi 1201 parsel numaralı taşınmazın belediyemize terk edilecek yerlerden olduğu açıkça ortadadır” denildi.

Gerçeğe aykırı beyan ile yapı kayıt belgesi alındı

Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamanın devamında, ilgili firmanın Kale Restoran’a gerçeğe aykırı beyanda bulunularak yapı kayıt belgesi alındığı belirtildi.

Açıklamada, “İlgili firma, inşası belediyemiz tarafından yapılan ve 1/1000’lik Uygulama İmar Planında yeşil alan olan bir yere, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak yapı kayıt belgesi almıştır. 396 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin ‘satılmayacak yerler’ başlıklı 4. maddesinin ‘n’ bedinde ‘Özel kanun hükümleri gereği kamu kurum ve kuruluşlarına tahsisi, devri, terki ve kullanım hakkı verilmesi gereken taşınmazların’ satılmayacağı belirtilmiştir. Belediyemiz İmar Müdürlüğü tarafından ilgili firmaya yazılan 13.03.2020 tarih ve 2139 sayılı yazı ile bahse konu alanın 3194 sayılı İmar Kanunu 11.maddesi gereğince belediyemize terk edilecek alanlardan olduğu ve 396 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin 4. maddesi ‘h, ı ve n’ bentleri gereğince satılamayacak yerlerden olduğu bildirilerek, 20.03.2020 tarihine kadar söz konusu yeri tahliye etmesi istenmiştir. Bahse konu firma, bu tarihe kadar tahliye işlemi gerçekleştirmediğinden Zabıta Müdürlüğümüz tarafından bu yer tahliye edilmiştir. Burada kanuna aykırı herhangi bir işlem yapılmamış olup hukuki prosedür ilgili müdürlüklerimiz tarafından işletilmiştir. Ayrıca söz konusu işyeri tahliye edilirken ilgili firma tarafından kamera kaydına alınmıştır. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü tarafından tahliye işlemine ilişkin tutanaklar mevcut olup ilgili firmaya ait eşyalar şahsın istediği bir alana taşınmış ve malzemelerini teslim almıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.