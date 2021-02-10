Elbistan Belediyesi’nden işçiye rekor maaş zammı

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ek protokolle belirlenen 6 bin 336 TL’lik ücretin, Türkiye’nin en yüksek rakamını olduğunu söyledi.

Başkan Gürbüz, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç’un, Nurhak Belediyesi’nin açıkladığı asgari ücret rakamıyla ilgili beyanlarını anımsatarak, belirlediklerini belirterek, “Biz, son sözü söylememiştik. Burada son noktayı koyduğumuzu düşünüyorum. İnşallah bu da İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne örnek olur diye temenni ediyorum” dedi.

Elbistan Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş Şubesi arasında 554 işçiyi kapsayan toplu sözleşme ek protokolünün imza töreni, belediye hizmet alanında düzenlendi.

Törende ilk olarak konuşan Hizmet-iş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanı Ömer Çınar, işçilerin maaşlarındaki ciddi artıştan dolayı Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e teşekkür etti.

Başkan Çınar, “Sendikamız arasında yürüttüğümüz toplu sözleşmesi Yüksek Hakem Kurulu’na gitmişti. Buradan gelen toplu sözleşme, çok iç açıcı durumda değildi. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz’le bir araya gelerek işçi kardeşlerimizin durumlarını yeniden değerlendirdik. Değerli belediye başkanımızla birlikte gayret sarf ederek işçi kardeşlerimizin ücretlerinde bir uzlaşı sağladık. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz, işçi kardeşlerimiz adına fedakarlık yaptı. Eşit işte çalışan arkadaşlarımıza eşit ücret verilmesi ve ücrette ayrımcılık yapılmaması doğrultusunda bu ek protokolü hazırladık. Bu ek protokolü sizler adına imzalamaktan dolayı belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, mesai arkadaşlarına ‘kader yoldaşlarım’ diye hitap ederek, ellerindeki tüm imkanlar doğrultusunda hiçbir şeyi esirgemeden işçilere daha fazla ücret ödeme adına kullandıklarının altını çizdi.

Başkan Gürbüz, şöyle devam etti:

“2019 seçimlerinde işçi kardeşlerimize ekonomik şartlar elverdiği ölçüde maaşlarında ciddi iyileştirme yapma sözü vermiştik. Çalışan arkadaşlarımızı pozitifi ayrımcılığa tabi tutacağız. Büroda çalışan arkadaşlarımız da bizim için çok kıymetli ama arazide zor şartlarda çalışan arkadaşlarımızın daha düşük maaş aldığını görmüştüm. Onlara çok daha fazla zam yapma taahhüdünde bulunmuştum.

Toplu sözleşmemiz, Yüksek Hakem Kurulu’na gitti. Oradan da bir rakam geldi. Hükümetimizin açıklamış olduğu asgari ücret rakamı belli. Yüksek Hakem Kurulu’ndan gelen rakamla da çok tatmin edici bir durum oluşmadı. Biz de elimizdeki tüm imkanı hiçbir şeyi esirgemeden işçi kardeşlerimize daha fazla ücret ödeme adına kullandım. İller Bankası’ndan, hükümetimizden gelen para, maaşları karşılama oranı bakımından biraz sıkıntı doğuruyordu. Pandemi nedeniyle de hükümetimiz kesinti yapmadan ödemeleri tam gönderdi. Bu da bizim için avantaj oldu. Geçmişe dönük borçlarımızın tamamına yakınını kapattık.”

‘Elimizi değil gövdemizi, belediyenin tamamını bu işin altına koymaya çalıştık’ cümlesi ile ücret artışının Türkiye’de en yüksek rakamı açıkladıklarını dile getiren Başkan Gürbüz, “Gelinen nokta itibariyle burada gururla söylüyorum. Türkiye’nin en yüksek rakamını açıklayacağız. İzmir-Bornova’da 5 bin 860 TL açıklamıştı. Bizimki ise 6 bin 336 TL’lerde olacak inşallah. Bunu yaparken de bir gruplandırmayı göz önünde bulunduracağız. Bürodaki arkadaşlarımızla arazideki arkadaşlarımıza yaptığımız zam aynı değil. Uzman ve usta olan arkadaşlarımıza yaptığımız zamlar bir değil. Bütün çalışanlarımız farklı riskleri alıyorlar. Biz de bunu göz önünde bulundurmak zorundayız. Maaşlarınızı olabildiğince arttırmaya çalıştık. Elimizi değil gövdemizi, belediyenin tamamını bu işin altına koymaya çalıştık. Bundan sonraki çalışmalarınızda Elbistan için çok daha fazla çalışma sözü istiyorum. Gecemizi gündüzümüze katacağız; var gücümüzle çalışacağız. Bundan sonraki süreçlerde imkanlarımız arttığı zaman işçi kardeşlerimize iyileştirmeler yapacağız.

Özellikle yaz aylarında 3 vardiya çalıştık. Geçen ramazan ayında vatandaşlarımız, gece çalışmayın uyuyamıyoruz diye bizim yanımıza geldiler. Bir 5 yıl öncesini düşünürseniz hiç olmayan bir belediyeden 24 saati 3 vardiyaya bölerek gecesini gündüzüne katmış bir belediyeye döndük. Bu şehrin en çok çalışan ve kıymetli kurumu Elbistan Belediyesi’dir. Memleketine aşık insanların çalıştığı yer Elbistan Belediyesi’dir. Halkımıza bunu göstermiş olduk” ifadelerini kullandı.

Elbistan için üretmeye ve çalışmaya daha azimli ve kararlılıkla devam edeceklerinin altını çizen Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Çalışanlar, idarecilerle beraber kader birliği ve yol arkadaşlığı yaparlar. Hiç kimsenin işine son vermedik. Herkesle sözleşme imzalayacağız. Bütün personelimden hiçbir siyasi saik gözetmeksizin sadece Elbistan için üretmelerini ve çalışmalarını istiyorum. Sizin hiçbirinizin kendinizden ve emeğinizden başka referansı yok. Bizlerin bahane üretme gibi bir şansı yok. Karda kışta, Türkiye’nin en zor şartlarında çalışacağız ve üreteceğiz. Bu şehri hep beraber ayağa kaldıracağız. Bu sözleşme sizler ve aileleriniz için hayırlı olsun” değerlendirmesini yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç’a çağrıda bulunan Başkan Gürbüz, “Elbette Nurhak Belediyesi de bizim belediyemizdir. Bütçesi imkanları doğrultusunda onlar da iyileştirme yapmışlardır. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyeniz dahil bunu yapamadı. 6 bin 336 TL ciddi bir oran. Yüzde 75’e yakın bir artış. En düşük maaşımızı da ortalamanın çok üstünde tuttuk. Cumhuriyet Halk Partisi’nin belediyelerinin net olarak açıkladığı rakamların üzerinde tuttuk. Biz, son sözü söylememiştik. Burada son noktayı koyduğumuzu düşünüyorum. İnşallah bu da İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne örnek olur diye temenni ediyorum” cümleleri ile konuşmasını tamamladı.

Konuşmaların ardından, ek protokol imzalandı. İmza törenin ardından işçilere sucuk ekmek ikramında bulunuldu.



















