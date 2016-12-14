Elbistan Belediyesi’nden İlçe Emniyet’e taziye ziyareti

Elbistan Belediye Başkan Yardımcısı Kahraman Koç ile beraberindeki birim müdürleri, 10 Aralık’ta İstanbul’da gerçekleştirilen terör saldırısından dolayı İlçe Emniyet Müdürü Barış Murat Başol’u ziyaret ederek, şehit olan polisler için başsağlığı dilediler.
Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü, İstanbul’da iki ayrı noktada gerçekleştirilen ve 36’sı polis 44 kişinin şehit düşmesine neden olan bombalı terör saldırısının ardından taziye ve geçmiş olsun dileğinde bulunanlarla dolup taşıyor. Siyasetçiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teşkilatın yaşadığı bu üzüntüye ortak olmaya çalışıyor.
Elbistan Belediye Başkan Yardımcısı Kahraman Koç ve beraberindeki birim müdürlerinden oluşan heyet de bu çerçevede Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Barış Murat Başol’u ziyaret etti. Burada bir değerlendirme yapan Başkan Yardımcısı Kahraman Koç, “İstanbul’daki hain terör saldırısı hepimizi derinden üzdü. Hainler, polislerimizi ve sivil vatandaşlarımızı şehit etti. Biz de taziyelerimizi iletmek ve acılarını paylaşmak adına Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğümüzü ziyaret ettik. Terörü kınıyoruz. Elbistan Belediyesi olarak müdürlerimizle birlikte polislerimizin, Türkiye’mizin yanında olduğunu biliyoruz. İnşallah böyle olaylar bir daha yaşanmaz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız gerekli şeyleri yapıyor. İnşallah kısa zamanda da bu terörün kökü kazınır. Ülkemiz de rahat bir nefes alır. Başta Emniyet Teşkilatımız olmak üzere ülkemizin başı sağ olsun. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine de baş sağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar temenni ediyoruz” dedi.
Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Barış Murat Başol ise, teröre ve teröristlere karşı verilen mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.
Teröre karşı mücadelede Türkiye’nin kısa bir süre içerisinde başarı elde edeceğini ve zaferle bu mücadeleyi sonuçlandıracağını kaydeden Başol, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu alçakça terör olayından sonra şehit düşen evlatlarımızın hepsinin mekanının cennet olduğunu biliyoruz. Hepsi, şahadete ulaşarak milletimizin evladı oldu. Onlar, geride bıraktıklarının sorumluluğunu bizlere yükleyerek aramızdan ayrıldılar. Biz de bu sorumluluğun bilincinde olarak bu terör belasına ve millete hıyanet eden kim varsa bedelini çok ağır ödeteceğimizi herkesin bilmesini isterim. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimiz bütün kurum ve kuruluşları ile bu konu hakkında ne yapacağını bilmektedir ve en kısa müddette de yerine getirecektir. Çok kısa bir sürenin içerisinde de ciddi mesafeler alınarak bir zaferle bunun neticelendirileceğine olan inancım tamdır. Bu inancımızı da devletimizin gücüne ve milletimizin bu konudaki fedakârlığına borçluyuz” ifadelerini kullandı.
Sayın Başkan nerde acaba belliki çok işi var heralde vekili göndermiş kendi kayıp bu memleket kimi seçmiş belli deyil