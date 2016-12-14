Elbistan Belediyesi’nden İlçe Emniyet’e taziye ziyareti

Elbistan Belediye Başkan Yardımcısı Kahraman Koç ile beraberindeki birim müdürleri, 10 Aralık’ta İstanbul’da gerçekleştirilen terör saldırısından dolayı İlçe Emniyet Müdürü Barış Murat Başol’u ziyaret ederek, şehit olan polisler için başsağlığı dilediler.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü, İstanbul’da iki ayrı noktada gerçekleştirilen ve 36’sı polis 44 kişinin şehit düşmesine neden olan bombalı terör saldırısının ardından taziye ve geçmiş olsun dileğinde bulunanlarla dolup taşıyor. Siyasetçiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teşkilatın yaşadığı bu üzüntüye ortak olmaya çalışıyor.

Elbistan Belediye Başkan Yardımcısı Kahraman Koç ve beraberindeki birim müdürlerinden oluşan heyet de bu çerçevede Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Barış Murat Başol’u ziyaret etti. Burada bir değerlendirme yapan Başkan Yardımcısı Kahraman Koç, “İstanbul’daki hain terör saldırısı hepimizi derinden üzdü. Hainler, polislerimizi ve sivil vatandaşlarımızı şehit etti. Biz de taziyelerimizi iletmek ve acılarını paylaşmak adına Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğümüzü ziyaret ettik. Terörü kınıyoruz. Elbistan Belediyesi olarak müdürlerimizle birlikte polislerimizin, Türkiye’mizin yanında olduğunu biliyoruz. İnşallah böyle olaylar bir daha yaşanmaz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız gerekli şeyleri yapıyor. İnşallah kısa zamanda da bu terörün kökü kazınır. Ülkemiz de rahat bir nefes alır. Başta Emniyet Teşkilatımız olmak üzere ülkemizin başı sağ olsun. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine de baş sağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar temenni ediyoruz” dedi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Barış Murat Başol ise, teröre ve teröristlere karşı verilen mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.