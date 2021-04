Elbistan Belediyesi’nden ihtiyaç sahiplerine ‘Can Kulağı’ olacak proje

11 ayın sultanı Ramazan’a sayılı günler kala Elbistan Belediyesi ihtiyaç sahibi aileler için anlamlı bir kampanyaya imza atıyor. Elbistan Belediyesi ve ilçe genelinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını tek çatı altında toplayan ‘Can Kulağı’ projesi kapsamında gıda paketi toplanacak.

Veren el de alan el de bilinmeden, vatandaşları rencide edilmeden, ihtiyaç sahibi her aileye ulaşma gayretinde olduklarını belirten Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Birlik ve beraberliğin had safhaya ulaştığı bu mübarek ayda hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına izin vermeyeceğiz. Yapılacak olan yardımları gizlilik ve hassasiyetiyle yürüteceğiz. Veren elde alan elde bilinmeden, vatandaşımız rencide edilmeden, ihtiyaç sahibi her aileye ulaşma gayretindeyiz. Belediyemiz öncülüğünde ve ilçemiz genelinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile kurduğumuz Can Kulağı birimimiz önceden belirlenen ihtiyaç sahibi aileler için gıda paketi yardımı toplayacak ve ailelere ulaştıracak. Bu mübarek ayda bu ailelerimizin yanında olmak isteyen kurum ve sivil toplum kuruluşları kumanya paketi olarak yardımlar yapmakta. ‘Can Kulağı’ projemiz ihtiyaç sahibi herkese ulaşabilmek adına bizleri STK ve gönüllü vatandaşlarımızla bir araya getiren etkin ve önemli bir proje olduğunu inanıyoruz Her bir gıda paketinin tutarı 175 TL. Bu kampanyaya destek olmak isteyen vatandaşlarımız 0546 415 10 00 numaralı hattan bize ulaşabilirler” dedi.

Başkan Gürbüz açıklamasının devamında, “Kur’an-ı Kerim’de ve hadisi şeriflerde olumsuzlukla anılan fakir, muhtaç, zayıf gibi kavramlar vardır. Ve bunların hepsi yok edilmesi gereken bir hali ifade eder. Bizler bu halleri yok etmek, gücümüz yetmiyorsa en aza indirgemek için var olduğumuz gerektiğinin bilincindeyiz ve bu mübarek ayı da vesile kılarak, çalışmalarımızı hassasiyetle yürütecek, ihtiyaç sahibi ailelerimizin can kulağı olacağız” ifadelerini kullandı.