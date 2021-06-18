Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Elbistan Belediyesi’nden hastane yoluna sıcak asfalt
Elbistan Belediyesi’nden hastane yoluna sıcak...
Virüsle mücadelede sevindirici haber
Virüsle mücadelede sevindirici haber
Başkan Paksoy’dan esnaflara aşı çağrısı
Başkan Paksoy’dan esnaflara aşı çağrısı
Öztunç ve Torun’dan B Termik Santrali devrediliyor iddiası
Öztunç ve Torun’dan B Termik...
Elbistan’ın kırmızı ette yeniden marka olmasının adımları atılıyor
Elbistan’ın kırmızı ette yeniden marka...
banner191
banner162

Elbistan Belediyesi’nden hastane yoluna sıcak asfalt

Elbistan Belediyesi, her gün binlerce hasta ve yakının kullandığı Elbistan Devlet Hastanesi’nin bozulan yolarını sıcak asfaltla kaplayarak yeniledi.

Elbistan Belediyesi’nden hastane yoluna sıcak asfalt
banner167

Elbistan Devlet Hastanesi’ne ulaşımın sağlandığı yolda gerçekleştirilen asfalt çalışmalarına ilişkin olarak bilgi veren Elbistan Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili Adnan Doğan, “Asfalt programımıza plan dahilinde devam ediyoruz” dedi.

2021 yılı planlamalarında; ilçe merkezindeki altyapı ve doğalgaz çalışmaları nedeniyle kırsal mahallelere öncelik tanındığını hatırlatan Doğan, şöyle konuştu:

“Kırsal mahallelerimizden başladığımız kilit parke çalışmalarımızı ilçe merkezimizde kilit parke ve sıcak karışım asfalt çalışmasıyla devam ettiriyoruz. Şimdide binlerce vatandaşımızın kullandığı Elbistan Devlet Hastanesi’nin yıpranan yolunu sıcak karışım asfalt ile kaplıyoruz. Merkezde de Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz’ün yaptığı muhtarlar toplantısında talep ve öneriler doğrultusunda yaptığımız planlama sonucu, asfalt ve kaldırımlarda kilit parke çalışmalarımıza hız verdik. Kent trafiğinde yaşanan aksaklıkların ve bazı yollardaki bozulmaların farkındayız, tespitlerimizi yaptık. Öncelik sırasına göre onarım ve sıcak asfalt ile yenileme yapıyoruz. İlçe merkezimizde gerek KASKİ’nin yenileme, gerekse de doğalgaz çalışmalarından dolayı kazılan ve bozulan yoların onarımı için planladığımız doğrultuda çalışma yürütüyoruz.”

Elbistan Devlet Hastanesi’nin de sınırları içerisinde bulunduğu Karaelbistan Mahallesi Muhtarı Veli Çınar da yaptığı açıklamada çalışmalarından dolayı Başkan Gürbüz ve ekibine teşekkür etti.

Çınar: “Elbistan Devlet Hastanesi’nin binlerce kişi tarafından kullanılan yoldaki bozulmaları bildirmemiz üzerine sağ olsun belediye başkanımız talimat vererek sıcak asfalt çalışması başlattı. Kendilerine mahallemiz, hastane personelleri ve vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Elbistan Belediyesinden Hastane Yoluna Sıcak Asfalt