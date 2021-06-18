Elbistan Belediyesi’nden hastane yoluna sıcak asfalt

Elbistan Devlet Hastanesi’ne ulaşımın sağlandığı yolda gerçekleştirilen asfalt çalışmalarına ilişkin olarak bilgi veren Elbistan Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili Adnan Doğan, “Asfalt programımıza plan dahilinde devam ediyoruz” dedi.

2021 yılı planlamalarında; ilçe merkezindeki altyapı ve doğalgaz çalışmaları nedeniyle kırsal mahallelere öncelik tanındığını hatırlatan Doğan, şöyle konuştu:

“Kırsal mahallelerimizden başladığımız kilit parke çalışmalarımızı ilçe merkezimizde kilit parke ve sıcak karışım asfalt çalışmasıyla devam ettiriyoruz. Şimdide binlerce vatandaşımızın kullandığı Elbistan Devlet Hastanesi’nin yıpranan yolunu sıcak karışım asfalt ile kaplıyoruz. Merkezde de Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz’ün yaptığı muhtarlar toplantısında talep ve öneriler doğrultusunda yaptığımız planlama sonucu, asfalt ve kaldırımlarda kilit parke çalışmalarımıza hız verdik. Kent trafiğinde yaşanan aksaklıkların ve bazı yollardaki bozulmaların farkındayız, tespitlerimizi yaptık. Öncelik sırasına göre onarım ve sıcak asfalt ile yenileme yapıyoruz. İlçe merkezimizde gerek KASKİ’nin yenileme, gerekse de doğalgaz çalışmalarından dolayı kazılan ve bozulan yoların onarımı için planladığımız doğrultuda çalışma yürütüyoruz.”

Elbistan Devlet Hastanesi’nin de sınırları içerisinde bulunduğu Karaelbistan Mahallesi Muhtarı Veli Çınar da yaptığı açıklamada çalışmalarından dolayı Başkan Gürbüz ve ekibine teşekkür etti.

Çınar: “Elbistan Devlet Hastanesi’nin binlerce kişi tarafından kullanılan yoldaki bozulmaları bildirmemiz üzerine sağ olsun belediye başkanımız talimat vererek sıcak asfalt çalışması başlattı. Kendilerine mahallemiz, hastane personelleri ve vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.