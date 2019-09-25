Elbistan Belediyesi’nden güneş enerjisi atağı

Elbistan Belediyesi’nce ilçe genelinde yeni yapılan 5 park ve daha önce tamamlanan 2 parkta uygulamaya geçen güneş enerjisi sistemi sayesinde aydınlatma için herhangi belediye kasasından para çıkmayacak.

GES projesi hakkında Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “İlçemize yeni yapılan 5 park ve daha önce tamamlanan 2 parkta güneş enerjili sistemi devreye aldık. Belediyemize ek yük getiren, park aydınlatmasına gelen faturalara güneş enerjili çözüm bulduk ve uygulamaya koyduk. Uygulamaya koyduğumuz bu proje ile çevreye duyarlı enerji üretimi yapıyoruz. Doğal hayattan yararlanıyor ve yüksek elektrik tüketim bedelinden kurtulmuş oluyoruz. Güneş enerjisinin önemli olan tarafı ise uzun ömürlü ve sağlıklı bir teknoloji olmasıdır. Bu uygulama ile gündüz enerji biriktiren sensörlü sistemlerimiz, hava kararması ile devreye giriyor ve sabah gün ışıyana kadar aydınlatma görevini sürdürüyor” denildi.

Tüm parklarda GES kullanılacak

Daha da yaygınlaştırılacak GES projesinin, belediye bütçesine de büyük katkı sunacağının altı çizilen açıklamada, “GES projesi sonrası yaptığımız analizlerde elektrik faturalarında ciddi bir düşüşün olduğunu gördük. Önümüzdeki günlerde ilçemiz genelinde bulunan tüm parklarda bu uygulamaya geçeceğiz. Bu sayede belediyemizi büyük bir giderden kurtarmış olacağız” cümleleri kullanıldı.

Kesinti yok, fatura yok

Güneş enerjili sistemin birçok avantajı bulunduğuna değinen açıklamanın devamında, “Elektrik kesintisi olsa bile, sistem sayesinde hiçbir parkımızda elektrik kesintisi yaşanmayacak. Belediye kaynaklarını tasarruflu kullanmamız gerekiyor. Bu düşünceden yola çıkarak var olan bir kaynağı yani Güneşi kullanarak aydınlatma yapıyoruz. Güneşi kullanarak fatura yükünden artık kurtulduk. Elde ettiğimiz kar ile diğer parklarımıza da güneş enerjisi sistemi kuracağız. Çevre sorunlarına neden olmaması, temiz ve güvenilir olması ve tükenme olasılığının az olması gibi nedenlerle, güneş enerjisini tercih ettik. Hayata geçirdiğimiz güneş enerjisi sistemi ile temiz enerji kültürünü yaygınlaştırmak ve diğer yerel yönetimlere örnek olmak istiyoruz.

Sistem nasıl kullanılıyor

Parklara kurulan güneş pilleri, güneşten alınan ışık enerjisini içindeki sistemle bataryalarda elektrik olarak depoluyor. Daha sonra bataryalardan da akşam saatlerinden sabaha kadar aydınlatma sağlanıyor. Ortalama 10 saat sağlıklı aydınlatma yapılan sistem, kış şartlarına uygun olarak tasarlandı” ifadelerine yer verildi.