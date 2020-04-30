Elbistan Belediyesi’nden gençler için Gençlik Parkı

İlçe merkezinden geçen Ceyhan Nehri üzerinde sosyal ve kültürel alanları artırmak için bir çok proje hazırlayan Elbistan Belediyesi, bu kapsamda yeni bir çalışmaya daha start verdi. Ceyhan Nehri kıyısına yapılacak olan Gençlik Parkı ile vatandaşların suya teması ve yakınlığı hedeflenirken, çevreye karşı da son derece duyarlı davranıldığı belirtildi.

Elbistan Belediyesi’nden çalışmalar hakkında şu açıklama yapıldı:

“İlçemizin en önemli değeri olan Ceyhan Nehri üzerinde hazırladığımız birçok projemizden biri olan Gençlik Parkı projemize start verdik. Doktor Hasan Bey Caddesi üzerinde yapılacak olan park için çalışmalara başlayan fen işleri müdürlüğü ekiplerimiz, ilk olarak eskiyen parke taşları sökerek alandaki atıl malzemeleri kaldırdı. Hemşerilerimizin keyifle vakit geçirebileceği, sosyokültürel anlamda ilgi odağı olacağı, aynı zamanda bölgeye katacağı değerle cazibe odağı haline getireceğine inandığımız alanda kanalın bir tarafından kırıcı ile çalışma yapılarak ekskavatörlerle düzenleme çalışmalarına geçildi. Basamaklar halinde akarsuyun üzerine dizayn edilecek projede, vatandaşlarımızın suya teması ve yakınlığı sağlanacak. Ayrıca çalışmalarımız esnasında alanda bulunan hiçbir ağaca zarar verilmemesi için her türlü tedbir alınmaktadır.”

















