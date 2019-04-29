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Elbistan Belediyesi’nden ‘Evde Temizlik Hizmeti’ projesi

Elbistan Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışının güzel örneklerinden biri olan "Evde Temizlik Hizmeti" projesi kapsamında yaşlı, engelli, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet veriyor.

Elbistan Belediyesi’nden ‘Evde Temizlik Hizmeti’ projesi

Elbistan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan "Evde Temizlik Ekibi" bakıma muhtaç vatandaşların yaşadıkları ortamları sağlık koşullarına uygun hale getiriyor. İlçe sınırları içinde yaşayan ve 65 yaş üstü, engelli ya da ihtiyaç sahibi olan kişiler Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nce tespit ediliyor. Ekipler ilk olarak talep sahiplerinin evlerinde denetim yapılarak, gerçekten ihtiyaç sahibi olup olmadıkları yönünde inceleme yapılıyor. Belediye bünyesinde oluşturulan temizlik ekibi, belirli periyotlarla gittikleri evlerde başta ev içi temizlik olmak üzere, halı yıkama, cam silme, toz alma, mutfak temizliği gibi detaylı ev temizliği yapıyor. Yapılan temizlik ile birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatları kolaylaştırılıyor.

Çalışmalar hakkında Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "İnsanlarımızın mutluluğu için çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan biri de evde temizlik hizmeti. 65 yaş üstü, engelli ve gerçekten ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızı tespit ederek onların evlerini temizleme çalışmalarımız devam ediyor. Yatalak olup kimsesi olmayan vatandaşlarımız var veya yaşlılıktan dolayı temizlik yapamayan insanlarımız var. Engelli bireylerin yaşadığı alanlarda yaşanan sıkıntılar var. Bize gelen talepleri inceleyerek gerçekten gerekli olduğu tespit edilirse ekiplerimiz o evi dip bucak temizliyor” denildi.

Evde temizlik hizmetin sunulduğu yaşlı insanların ettikleri duanın önemine dikkat çekilen açıklamada, “Bu projemiz sayesinde hayatlarını kolaylaştırdığımız insanlarımız var. Dinimiz, örf ve adetlerimiz yaşlı insanlara sahip çıkmayı, yardıma ihtiyaç duyan kişilerin elinden tutarak onları muhtaçlıktan kurtarmayı emreder. Toplumsal yaşamın vazgeçilmez kuralı da budur. Bakıma muhtaç insanlarımızın en büyük taleplerinden biri de temiz bir evde ve sağlıklı bir ortamda hayatlarını devam ettirmekti. Verilen hizmet sonrası, ihtiyaç sahibi insanların hayır duasını almak ise her şeye bedel. Biz sosyal belediyecilik konusunda farklı çalışmalara imza atıyoruz" ifadelerine yer verildi.





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YÜCE 3 hafta önce

Bu vatan, bu insanlar için her kim ne yaparsa Allah onlardan razı olsun. Güzel bir uygulama. Yapılan güzel işleri hiç bir zaman halk kötü görmez. Tabi ki hangi gözle baktığına bağlı.

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Vatandaş 3 hafta önce

Allah razı olsun bu çok güzel

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Aliye 3 hafta önce

Gerçekten çok güzel bir uygulama..Tebrik ederim..Allah razı olsun..

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Ümit 3 hafta önce

Çok güzel bir uygulama Allah kolaylıklar versin

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Muhammet 3 hafta önce

Dostlar alışverişte görsün.

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Isme gerek yok 3 hafta önce

Yukarıda INSANLARIMIZIN MUTLULUGU ICIN çalışmalar yapiyoruz yaziyor ne mutluluğu şaşırdım açıkçası mutluluk mu kaldı birader insanlar ekmeğe muhtaç kaldı insanların ekmegiyle oynamaya hakkınız yok herşeyimizi sattınız sonumuzu iyiye gitmiyor ileriyi görmüyoruz herşeyi üretirken şimdi herşeyi patates tahıl vs dışarıdan alır olduk sizlere göre herşey çok güzel ekonomi super hayat güllük gülistanlık neyse kısa laf milletin anasını aglattiniz laf degol icraat lazim

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Zekeriya 3 hafta önce

Yaşasın patişahımız nerden de aklınıza düştü yaşasın patişahımız tabiki gazete yayınımızı yorumumuzu yayınlarsa

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Vatandas 3 hafta önce

Çok güzel ince düşünülmüş. Suistimal edilmez insAllah

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