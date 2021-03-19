Elbistan Belediyesi’nden Elbistanspor’a dev destek

Elbistan Belediyesi olarak Elbistanspor’un her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, “Varımızla yoğumuzla, şehrimizin takımına sahip çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.

Nisan ayında başlayacak 2020-2021 sezonunda 3’ncü lige çıkmak için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren Elbistanspor’un en büyük destekçisi olarak öne çıkan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, maddi ve manevi anlamda yanında olmaya devam ediyor.

Başta sponsorluk olmak üzere takımın başarısı için tüm imkanları seferber ettiklerinin altını çizen Başkan Gürbüz, yaptığı açıklamada, “Asla yalnız yürümeyeceksin sloganı ile yola çıktığımız sezonu şampiyonlukla taçlandırıp, şehrimizin takımını hak ettiği yerlere taşımak için varımızla yoğumuzla, şehrimizin takımına sahip çıkıyoruz. İddialı bir kadro kurarak, bu sezon hasretle beklediğimiz 3’üncü lig hedefine emin adımlarla yürüyoruz. Şehrimizin takımına forma sponsoru olarak 113 bin TL destek sağladık. Biz bu sezon şunu söylüyoruz, hedef 3’üncü lig, bu yolun sonu şampiyonluk olacak” diye konuştu.

Başkan Gürbüz, takıma kalıcı destek sağlamak için de projeler hazırladıklarını dile getirerek, “Diğer yandan kulübümüze maddi manevi destek sağlayacak kalıcı projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Şehrimizin marka değeri ve tek takımı olan bu kulübe, vatandaşımız, siyasetçilerimiz ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere topyekun sahip çıkılması gerektiğine inanıyorum. Çünkü bu şehrin gençlerine spor kültürünü aşılamanın ve zararlı alışkanlıklardan uzaklaşarak şehre katkı sağlamasının önünü açmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Elbistanspor Kulüp Başkanı Fatih Çiftlikli de, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e teşekkür etti.