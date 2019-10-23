Elbistan Belediyesi’nden eğitime bir destek daha

Sosyal Belediyecilik anlayışı ile eğitimden spora, kültürel faaliyetlerden dar gelirli öğrencilere kadar birçok alanda çalışma yapan Elbistan Belediyesi, son yaptığı protokol ile eğitime büyük destek olacak.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve Elbistan Harika Dahi Çocuk Merkezi yönetimi arasında yapılan protokol hakkında açıklama yapan Başkan Gürbüz, çocukların sosyal hayatlarının da aktif hale geleceğini belirtti.

Başkan Gürbüz, açıklamasının devamında, “Belediyemiz ve Elbistan Harika Dahi Çocuk Merkezi arasında bir protokole imza attık. Bu protokol ile ilçemiz genelinde maddi durumu zayıf olan öğrencilerimiz belediyemiz tarafından belirlenerek Harika Dahi Çocuk Merkezi’ne yönlendirilecek. Bu öğrencilerimize ise protokol kapsamında yüzde 50 indirim yapılacaktır. Burada ki amacımız ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ve ailelere kolaylık sağlamak, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, test çözümü ve ödeve destek programları ile öğrencilerimizin daha bilgili ve pratik olmalarını sağlamaktır. Aynı zamanda sportif ve kültürel faaliyetler ile çocukların sosyal hayatlarını aktif hale getirmektir. Protokol kapsamında desteklerinden dolayı Elbistan Harika Dahi Çocuk Merkezi yöneticilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.