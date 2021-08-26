Elbistan Belediyesi’nden Doğal Kamp Alanı projesi

Elbistan Belediyesi’nin, ilçenin turizm potansiyeline katkı sunmak amacıyla hazırladığı Doğal Kamp Alanı projesinin çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci sonuçlandı. Söz konusu proje için ÇED gerekli değildir kararı verildi.

Bakanlığın sitesinden duyurulan kararda, “Elbistan, ilçesi Gündere Mahallesi Pınarbaşı mevkiindeki Elbistan Belediye Başkanlığı tarafından yapılması planlanan Elbistan Doğal Kamp Alanı projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan dosya incelenmiş ve değerlendirilmiştir. ÇED Yönetmeliği'nin 17. maddesi gereğince Elbistan Doğal Kamp Alanı projesine Valiliğimizce 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir' kararı verilmiştir” denildi.

Son yıllarda büyük rağbet gören doğal kamp alanlarından birini kente kazandırmak amacıyla Gündere Mahallesi’nin Pınarbaşı mevkiinde toplam 60 dönümlük alan ayrıldı. Söğütlü Çayı’nın hemen yanı başındaki Doğal Kamp Alanı’nda çadır karavan alanı, otopark, macera parkı, açık hava sineması, ok meydanı, dart alanı, hobi bahçesi, ortak alanlar, atv yolu, bungalov evler, restoran ve işletme binası yapılması planlanıyor. Tesis bünyesinde inşaat aşamasında 11, işletme aşamasında 20 kişi çalışması öngörülüyor.

Günübirlik ziyaretçi ağırlayacak Doğal Kamp Alanı’nda vatandaşlar, şehrin stresinden uzak doğayla iç içe zaman geçirebilecek. Ayrıca kentin turizm potansiyelinin artması yönünde de ciddi katkı sunacak proje ile ilçeye şehir dışından ziyaretçilerin gelmesi planlanıyor.