Elbistan Belediyesi’nden dezenfektasyon ve ilaçlama çalışması

Çin'de başlayıp tüm dünyayı saran koronovirüsle ilgili tedbirler yurt genelinde alınmaya devam ediyor. Elbistan Belediyesi de koronovirüse karşı ilaçlama çalışmaları başlattı. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün talimatı doğrultusunda, Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma kapsamında Belediye Binası, Mehmet Akif Ersoy Belediye Evi, Mükrime Hatun Kültür Evi, Halk Ekmek Fabrikası, otobüs durakları, parklar, köy garajı ve kamu binaları gibi vatandaşların müşterek kullanım alanları olan bölgeler ilaçlanarak dezenfekte ediliyor.

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Çin’de ortaya çıktıktan sonra dünyanın birçok ülkesinde görülen koronavirüs hastalığına karşı, belediyemize ait sosyal tesisler ve hizmet binamızda tedbir amaçlı olarak ilaçlama ve dezenfektasyon çalışması başlattık. Zaten düzenli olarak yaptığımız dezenfeksiyon çalışmalarına bu kez toplu kullanım alanlarını da ilave ederek kapsamı genişlettik. Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere devletimizin tüm kurumlarının uyum içerisinde çalışarak erken alınan tedbirler sayesinde ülkemizde sadece 5 kişi de koronavirüs vakası tespit edilmiştir. Biz de bakanlığımızın bu tedbirlerini yerel düzeyde uygulayarak önlem almaya çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte de bu ve benzeri çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Başkan Gürbüz, son olarak tüm Elbistanlılardan sağlık bakanlığı haricinde özellikle sosyal medya üzerinden yapılan koronavirüsle ilgili paylaşım ya da açıklamalara itibar etmemelerini isteyerek özellikle kişisel temizlik noktasında uyulması istenen kurallara dikkat etmeleri ricasında bulundu.